Nigeria: La NGX suspend les actions de Zichis après une hausse de 859 % après l'introduction en bourse

La Nigerian Exchange Limited a suspendu la négociation des actions de Zichis Agro-Allied Industries Plc dans l'attente d'une enquête sur l'activité récente du marché.

La société, cotée il y a un peu plus d'un mois sur le NGX Growth Board, a vu le prix de son action passer de ₦1,81 à la cotation à ₦17,36 à la dernière clôture. Cela représente un gain de 859,12 % en un mois, dont une augmentation de 60,74 % au cours de la semaine dernière.

Dans un avis publié lundi, la bourse a déclaré que la suspension resterait en place jusqu'à ce que l'examen des activités de négociation soit terminé. Les investisseurs ne pourront ni acheter ni vendre l'action pendant cette période.

La NGX a invoqué la règle 7.0 de son règlement, qui l'autorise à interrompre la négociation d'une valeur cotée en bourse lorsque cela est nécessaire pour protéger les investisseurs et garantir la conformité avec les réglementations de la Securities and Exchange Commission.

Points clés à retenir

Cette suspension met en lumière la surveillance réglementaire des mouvements de prix extrêmes dans les sociétés nouvellement cotées, en particulier sur les marchés de croissance qui attirent les émetteurs à plus petite capitalisation. Des gains importants sur une courte période peuvent susciter des inquiétudes quant à la manipulation du marché, aux opérations spéculatives ou à l'insuffisance de l'information.

Les bourses interviennent généralement pour maintenir l'intégrité du marché et protéger les petits investisseurs. Les Growth Boards sont conçus pour permettre aux entreprises émergentes d'accéder aux capitaux, mais ils s'accompagnent souvent d'une plus grande volatilité et d'un risque de liquidité plus élevé.

L'issue de l'enquête déterminera si les transactions reprennent sans autre forme de procès ou si des sanctions, des obligations d'information ou d'autres mesures s'ensuivent. Pour les investisseurs, cet épisode souligne l'importance de l'évaluation des risques liés aux actions nouvellement cotées et peu négociées.