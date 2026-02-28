Zambie: Zambia Neobank Lupiya étend sa série A à 11,25 millions de dollars

La banque numérique zambienne Lupiya a étendu son tour de financement de série A à 11,25 millions de dollars, alors qu'elle se prépare à étendre ses opérations en Zambie et à se développer sur de nouveaux marchés.

Fondée en 2016, Lupiya fournit des services financiers numériques destinés aux populations non bancarisées et sous-bancarisées. La société se concentre sur les prêts axés sur la technologie et d'autres produits financiers conçus pour accroître l'accès à la finance formelle.

La startup a initialement levé 8,25 millions de dollars en septembre lors d'un tour de série A mené par Alitheia IDF Fund, avec la participation d'INOKS Capital SA et de l'institution allemande de financement du développement KfW DEG. La levée de fonds vient d'être portée à 11,25 millions de dollars, avec le soutien de Mastercard.

Les capitaux supplémentaires seront utilisés pour renforcer l'infrastructure technologique de Lupiya, élargir son offre de produits et développer l'acquisition de clients.

L'entreprise a déclaré que ce financement lui permet de renforcer sa présence en Zambie et de saisir les opportunités de croissance en Afrique australe et en Afrique de l'Est.

Points clés à retenir

L'augmentation de capital de Lupiya reflète l'intérêt continu des investisseurs pour les services financiers numériques ciblant les marchés mal desservis en Afrique. En Zambie, la pénétration du secteur bancaire formel reste limitée, ce qui crée une demande pour des produits de prêt et d'épargne qui s'appuient d'abord sur la téléphonie mobile.

Les prêteurs numériques ont cherché à combler cette lacune en s'appuyant sur des modèles de crédit basés sur des données. Les institutions de financement du développement et les fonds axés sur l'impact restent actifs dans le soutien aux fintechs avec des mandats d'inclusion, en particulier ceux qui ciblent les femmes et les emprunteurs à faible revenu.

Le passage à l'échelle au-delà de la Zambie nécessitera des approbations réglementaires, une capacité de financement et une discipline de gestion des risques. Alors que la concurrence s'intensifie sur les marchés africains de la fintech, l'efficacité opérationnelle et la qualité du portefeuille détermineront la durabilité. La série A élargie fournit à Lupiya des capitaux supplémentaires pour développer l'échelle dans une région où l'adoption de la banque numérique continue de croître.