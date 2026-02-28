Nigeria: L'entreprise nigériane Terra lève 22 millions de dollars supplémentaires pour développer des systèmes de sécurité autonomes

La start-up nigériane Terra Industries, spécialisée dans les technologies de défense, a obtenu un financement supplémentaire de 22 millions de dollars, ce qui porte le total de ses fonds levés à 34 millions de dollars quelques mois après son lancement.

Fondée en 2024 et basée à Abuja, Terra Industries développe des systèmes de sécurité autonomes multi-domaines conçus pour surveiller et protéger les infrastructures critiques. Ses plateformes opèrent dans les airs et sur terre, et prévoient de s'étendre aux systèmes maritimes.

L'entreprise cible les menaces telles que le terrorisme, le sabotage et les attaques armées contre des actifs stratégiques.

Le mois dernier, Terra a levé 11,75 millions de dollars dans le cadre d'un tour de table mené par la société américaine de capital-risque 8VC, avec la participation de Valor Equity Partners, Lux Capital, SV Angel et d'autres investisseurs. La dernière levée de fonds de 22 millions de dollars prolonge ce financement.

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

Terra a commencé à s'étendre à d'autres marchés africains et prévoit d'annoncer de nouvelles opérations nationales dans le courant de l'année. Elle a également signé un partenariat avec AIC Steel pour établir une usine de fabrication commune en Arabie saoudite.

L'entreprise a déclaré qu'elle se concentrait sur les pays où la sécurité des infrastructures et le terrorisme sont des priorités nationales.

Points clés à retenir

La levée de fonds rapide de Terra reflète l'intérêt croissant des investisseurs pour les technologies de défense et de sécurité sur les marchés émergents. À mesure que les économies africaines s'industrialisent, les infrastructures critiques telles que les installations énergétiques, les ports et les réseaux de transport sont confrontées à des risques accrus en matière de sécurité.

Les gouvernements recherchent de plus en plus des systèmes de surveillance et d'intervention développés localement et adaptés aux conditions régionales. Le soutien des sociétés de capital-risque américaines montre l'appétit des investisseurs transfrontaliers pour les technologies à double usage et de sécurité au-delà des marchés traditionnels.

L'expansion en Arabie saoudite témoigne de l'ambition de développer la fabrication et d'accéder à des chaînes d'approvisionnement plus larges dans le domaine de la défense. La trajectoire de croissance de l'entreprise met en évidence une évolution vers des solutions de sécurité axées sur la technologie en Afrique, où la protection des infrastructures est liée à la stabilité économique et à la confiance des investisseurs étrangers.