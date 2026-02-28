Nigeria: La bourse égyptienne lancera le marché des contrats à terme le 1er mars

L'Egyptian Exchange lancera son marché à terme tant attendu le 1er mars 2026, en commençant par des contrats liés à l'indice EGX30.

La première phase introduira des contrats à terme à trois et six mois, marquant ainsi une étape importante dans l'expansion de l'infrastructure du marché des capitaux égyptien.

Islam Azzam, président de l'EGX, a déclaré que le lancement suivait l'achèvement du processus d'autorisation réglementaire par l'Autorité de régulation financière et l'approbation des règles de négociation et de règlement.

Les phases ultérieures permettront d'étendre l'offre de produits dérivés aux contrats à terme sur l'indice EGX70 et, plus tard, aux contrats à terme sur les actions individuelles, sous réserve de l'état de préparation technique.

La plateforme de négociation a été développée par Egypt for Information Dissemination et fonctionne selon un modèle de contrepartie centrale en partenariat avec Taswyaat Clearing Services Company.

Le système comprend des fonctions intégrées de gestion des risques telles que le calcul des marges en temps réel, le suivi des positions ouvertes et des mécanismes de règlement quotidien.

L'autorité de régulation financière a décrit cette évolution comme un développement structurel qui renforce les cadres législatifs et techniques tout en alignant les pratiques du marché égyptien sur les normes internationales.

Points clés à retenir

Le lancement des contrats à terme sur indices représente une étape importante dans la modernisation du marché des capitaux égyptien. Les produits dérivés permettent aux investisseurs de couvrir les risques de leur portefeuille, de gérer leur exposition et d'améliorer la liquidité. L'introduction d'un modèle de compensation par contrepartie centrale améliore la maîtrise des risques et la confiance du marché.

Pour les investisseurs institutionnels, les marchés à terme peuvent renforcer la participation en offrant des outils de gestion des risques plus sophistiqués. Pour la bourse, la négociation de produits dérivés peut augmenter le chiffre d'affaires et attirer des capitaux étrangers.

Toutefois, les produits dérivés nécessitent également une surveillance étroite pour gérer les risques liés à l'effet de levier et à la volatilité. Si la mise en oeuvre se déroule sans heurts, le marché à terme pourrait positionner l'Égypte comme l'une des bourses les plus avancées d'Afrique du Nord en termes de produits et d'infrastructures.