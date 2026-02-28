La Société Ivoirienne des Tabacs(BRVM : STBC) a annoncé une augmentation de 4% des ventes en volume pour le quatrième trimestre 2025, mais les bénéfices ont fortement diminué en raison de l'augmentation des coûts et des charges exceptionnelles.

Les volumes de vente ont atteint 2 000,3 milliers d'unités au quatrième trimestre, contre 1 923,9 milliers un an plus tôt. Pour l'ensemble de l'année, les volumes ont atteint 7 037,9 milliers d'unités.

Le chiffre d'affaires du trimestre a augmenté de 8% à 72,9 milliards de francs CFA, contre 67,4 milliards de francs CFA à la même période de 2024.

Le bénéfice d'exploitation a chuté de 61% en glissement annuel pour s'établir à 9,9 milliards de francs CFA, contre 25,2 milliards de francs CFA. Le résultat net a chuté de 74 %, passant de 19,4 milliards de francs CFA à 5,1 milliards de francs CFA.

La société a déclaré que la baisse du bénéfice d'exploitation était due à la hausse des droits d'accise introduite en janvier 2025, qui a augmenté le coût des marchandises vendues et réduit les marges brutes.

Des charges exceptionnelles ont également pesé sur la performance trimestrielle, affectant le résultat net.

Malgré un quatrième trimestre plus faible, SITAB s'attend à ce que la performance globale de 2025 reste positive, soutenue par des résultats solides au début de l'année.

Points clés à retenir

Les résultats de SITAB mettent en évidence l'impact des changements de politique fiscale sur les entreprises de biens de consommation en Afrique de l'Ouest. Alors que la demande est restée résistante, avec une croissance des volumes et des revenus au cours du trimestre, la pression sur les marges due à l'augmentation des droits d'accise a considérablement réduit la rentabilité.

La divergence entre la croissance du chiffre d'affaires et la contraction des bénéfices souligne la sensibilité des producteurs de tabac aux ajustements fiscaux. À l'avenir, la rentabilité dépendra de la stratégie de tarification, de la gestion des coûts et de la capacité de l'entreprise à compenser les augmentations de taxes sans éroder sa part de marché. La stabilité sur l'ensemble de l'année suggère que les trimestres précédents ont permis d'amortir la baisse du quatrième trimestre, mais un rétablissement durable des marges sera essentiel en 2026.