Le Mali, pays enclavé, pourrait bénéficier d'un accès direct à l'océan Atlantique grâce à un ambitieux projet visant à transformer le fleuve Sénégal en un important couloir de navigation commerciale reliant le Mali à la côte sénégalaise.

Le corridor Saint-Louis-Ambidédi, dont le lancement officiel est prévu en avril 2026, relierait la ville portuaire atlantique de Saint-Louis au Sénégal à Ambidédi dans la région de Kayes au Mali, sur une distance de près de 900 kilomètres.

Le projet est mené par l'Organisation pour la mise en valeur du fleuve Sénégal (OMVS) et son bras opérationnel, SOGENAV, dans un cadre multilatéral impliquant le Mali, le Sénégal, la Mauritanie et la Guinée.

D'un coût estimé à plus de 800 millions de dollars, soit environ 446 milliards de francs CFA, l'initiative vise à établir une artère commerciale navigable équipée de ports fluviaux, de chenaux dragués et de terminaux logistiques modernes.

L'économie du Mali a longtemps été limitée par son statut d'enclavement, dépendant fortement du transport routier pour des exportations telles que le coton, l'or et les produits agricoles. Les coûts de transport élevés, les risques de sécurité et les retards ont pesé sur la compétitivité.

Points clés à retenir

Des études préliminaires suggèrent que le transport fluvial pourrait réduire les coûts logistiques de 60 %, ce qui pourrait améliorer les marges d'exportation et renforcer la balance commerciale du Mali. Le corridor faciliterait également les importations de carburant, d'intrants agricoles et de biens de consommation, ce qui pourrait contribuer à stabiliser les prix intérieurs.

Cependant, des défis importants restent à relever, notamment en matière de financement, de transparence de la gouvernance et d'entretien de l'infrastructure fluviale. Les obstacles techniques comprennent les variations saisonnières du niveau de l'eau, les besoins réguliers de dragage et la sécurité sur l'ensemble de l'itinéraire. Au-delà de la logistique, le corridor a des implications stratégiques.

Pour les États du Sahel qui cherchent à réduire leur dépendance structurelle à l'égard d'une seule route commerciale, le projet représente une avancée vers une plus grande souveraineté économique et une intégration régionale. S'il est exécuté efficacement, le corridor du fleuve Sénégal pourrait remodeler la dynamique commerciale en Afrique de l'Ouest et offrir au Mali une porte d'entrée transformatrice vers les marchés mondiaux.