Sénégal: Un ex-ministre de Macky Sall renvoyé devant la Haute Cour de Justice

Au Sénégal, les députés de l'Assemblée nationale ont adopté vendredi 27 février la résolution de mise en accusation à l'encontre de Moussa Bocar Thiam, permettant de le renvoyer devant la Haute Cour de Justice. Accusé de détournement de deniers publics, entre autres, l'ancien ministre de la Communication accuse l'actuel pouvoir de cabale politique.

L'avocat inscrit au barreau de Paris et ancien agent judiciaire de l'État du Sénégal est le sixième ministre de l'ancien président Macky Sall à être traduit devant la Haute Cour de Justice sénégalaise, depuis 2025.

Me Moussa Bocar Thiam est soupçonné d'association de malfaiteurs, de détournement de deniers publics portant sur plus de 2 millions d'euros et de blanchiment de capitaux.

Des accusations suffisamment graves, selon la majorité des députés de l'Assemblée nationale, pour déclencher la procédure de sa traduction devant la Haute Cour de Justice, une juridiction spéciale pour anciens chefs d'État et ministres. Sur les 113 députés qui ont pris part au vote, 104 se sont prononcés pour, six contre et trois se sont abstenus.

L'ex-ministre, dans un post sur Facebook, explique qu'il entend se défendre contre ce qu'il appelle « une cabale politique initiée par Ousmane Sonko et sa bande qui vise à museler l'opposition sénégalaise à travers la diabolisation et le règlement de compte politique. »