Cote d'Ivoire: Trois ans de prison avec sursis requis contre le secrétaire exécutif en chef du Pdci-Rda

Le ministère public a requis, le vendredi 27 février 2026, une peine de trois ans d'emprisonnement avec sursis assortie d'une amende de 500 000 Fcfa à l'encontre de Yapo Yapo Calice, secrétaire exécutif en chef du Parti démocratique de Côte d'Ivoire-Rassemblement démocratique africain (Pdci-Rda).

Le procès s'est tenu au tribunal de première instance d'Abidjan, en présence de militants et de proches du responsable politique.

Yapo Yapo Calice, cadre du parti fondé par le premier Président ivoirien Félix Houphouët-Boigny, est poursuivi notamment pour « troubles à l'ordre public », selon les chefs d'accusation évoqués à l'audience.

Au cours des débats, le parquet a estimé que les faits reprochés au secrétaire exécutif en chef sont constitutifs d'infractions pénales justifiant une condamnation.

De son côté, la défense a contesté les accusations, soutenant que les faits incriminés relèvent de l'exercice normal des activités politiques.

Les avocats de Yapo Yapo Calice ont plaidé la relaxe, estimant que les éléments du dossier ne démontrent pas une volonté de troubler l'ordre public.

Le verdict du tribunal est attendu dans les prochains jours.