Cote d'Ivoire: SIA 2026 - La rencontre des Ambassadeurs

28 Février 2026
Fratmat.info (Abidjan)
Par Théodore Kouadio

Jérôme Despey, président du Salon International de l'Agriculture, et Valérie Leroy, directrice générale, ont accueilli jeudi au parc d'exposition de Versailles 60 représentants d'une quarantaine de pays d'Europe et du monde, venus au Salon pour une séquence diplomatique placée sous le signe de la coopération agricole.

L'occasion pour Jérôme Despey de rappeler que « le Salon est un lieu de rencontres, où se construisent des coopérations durables au service des agricultures du monde ».

Les délégations, réparties en deux groupes, ont pu visiter le Salon et ses différents pôles, et notamment le Pavillon de la Côte d'Ivoire.

Mais aussi découvrir les filières céréalières, les solutions d'innovation, l'excellence de la génétique animale et la valorisation des produits de nos régions.

La matinée s'est conclue par un déjeuner au restaurant des Médaillés, qui met à l'honneur les produits distingués par le Concours Général Agricole.

