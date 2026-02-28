Cote d'Ivoire: Tonkpi/Jeûne et carême - Vagondo Diomandé soutient les communautés religieuses

Le général Vagondo Diomandé, ministre de l'Intérieur et de la Sécurité, a fait un important don en vivres aux communautés musulmane et chrétienne de la région du Tonkpi. La remise officielle s'est tenue le 27 février 2026, dans l'enceinte de l'ancienne mairie de Man, en présence des représentants religieux et des autorités locales.

Le don est composé de 37 tonnes de riz, 440 cartons de sucre, de lait, de pâtes alimentaires. Cet appui estimé à plus 30 millions de Fcfa vise à accompagner les fidèles dans leur dévotion et à soulager les plus vulnérables durant cette période de privation.

Le ministre de l'Intérieur et de la Sécurité a rappelé son attachement à ses concitoyens et aux valeurs spirituelles. Vagondo Diomandé a aussi mis en avant l'importance de cette période spirituelle commune aux deux grandes confessions, soulignant que la superposition du jeûne et du carême, cette année, porte une signification forte.

Il a rappelé le sens profond de cette période : « L'heure est à la prière parce que c'est un mois hautement spirituel, aussi bien chez les chrétiens que chez les musulmans. Ces moments ont un seul sens, celui que nous recommande notre religion : le partage et surtout le vivre-ensemble. »

Le ministre a invité l'ensemble des communautés à élever des prières pour la stabilité et l'avenir du pays. Le général de corps d'armée a rendu un hommage appuyé au Chef de l'État, Alassane Ouattara : « Nous devons nous associer tous en prière pour notre pays. Mais surtout prier pour le Président Ouattara, pour ce qu'il est, pour ce qu'il fait pour la Côte d'Ivoire, pour la garantie qu'il représente pour nous. Priez pour lui afin qu'il ait une longue vie et que Dieu continue de le guider dans la conduite de notre nation. »

Le ministre a, par ailleurs, exhorté les religieux à poursuivre leur mission d'encadrement moral et spirituel, et les parents à inculquer aux enfants les valeurs de tolérance, de respect mutuel et de fraternité.

Selon lui, la paix durable et la stabilité sociale passent par des familles responsables et des communautés unies autour des valeurs sociétales.