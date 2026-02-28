Cote d'Ivoire: Accompagnement d'initiatives des Ivoiriens de l'extérieur - Un Mémorandum d'Entente signé entre le ministère délégué et la SIB

27 Février 2026
Fratmat.info (Abidjan)
Par Jean Bavane Kouika

Le ministre délégué auprès du ministre d'État, ministre des Affaires étrangères et de la Coopération internationale, chargé de l'Intégration africaine et des Ivoiriens de l'extérieur, Adama Dosso, a présidé, le 24 février 2026, la cérémonie de signature d'un Mémorandum d'entente avec la Société ivoirienne de banque (Sib).

Selon la note d'information émise par le ministère, cet accord a pour objectif de formaliser un cadre de coopération stratégique destiné à renforcer les dispositifs d'accompagnement, de sécurisation et de valorisation des initiatives économiques portées par les Ivoiriens de l'extérieur.

Dans son allocution, le ministre Adama Dosso a souligné que cette démarche s'inscrit pleinement dans la vision du Président de la République, Alassane Ouattara, tendant à permettre à la diaspora ivoirienne de jouer un rôle crucial dans la mise en oeuvre du Plan national de développement (Pnd) 2026-2030.

Le partenariat ainsi conclu prévoit, entre autres, la création de comptes bancaires spécifiquement dédiés aux Ivoiriens résidant à l'étranger, la mise en place de mécanismes de crédit adaptés, des solutions sécurisées de financement immobilier, un taux d'intérêt préférentiel plafonné à 7,75 %, ainsi que divers dispositifs visant à encourager les investissements productifs.

Avec des transferts financiers annuels estimés à plus de 840 milliards de Fcfa, la diaspora ivoirienne constitue un levier déterminant du financement du développement national.

L'un des objectifs prioritaires de cet accord, à en croire la note, est de faciliter la transformation de cette épargne en investissements structurants, créateurs d'emplois et générateurs de valeur ajoutée.

Par ailleurs, le ministre délégué a annoncé la tenue prochaine d'un Forum de la diaspora à Paris, ainsi qu'un road show à Milan, événements destinés à promouvoir les instruments financiers conçus pour répondre aux besoins des communautés ivoiriennes établies hors du territoire national.

Ce Mémorandum d'entente marque ainsi une étape significative dans la consolidation de partenariats innovants visant à mobiliser davantage de ressources extérieures au service du développement durable de la Côte d'Ivoire.

