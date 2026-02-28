Cote d'Ivoire: Côte d'Ivoire skate - Belle démonstration à Bouaké

Le centre de formation du Roller Rider Club de Bouaké a organisé une belle compétition, la semaine dernière, sur l'esplanade du stade de la Paix. Cinquante-cinq athlètes, issus des catégories U10, U13, U15, juniors et seniors, ont été mobilisés à l'occasion de cette manifestation placée sous l'égide de Côte d'Ivoire Skate, la fédération qui gère les sports de glisse et de patins dans le pays.

Au menu de cette journée mémorable figuraient des épreuves de course de vitesse, de course de fond sur route et de speed slalom.

La première épreuve a été dominée, chez les filles, par Adjara Emmi dans la catégorie adultes intermédiaire. Elle s'est imposée avec un temps de 10"56. Au niveau de l'endurance, chez les filles débutantes moyennes, la palme est revenue à Fanta Kanté (1'72"00). Dans la catégorie avancée filles, Kanté Yasmine (55") a été classée première, reléguant sa soeur cadette, Kanté Assetou (57"), à la deuxième place.

Très en verve au cours de cette première édition du club cher à son président, Kaba Diakité Lamine, les Kanté ont également raflé les médailles chez les garçons (catégorie avancée), grâce à la performance de Mohamed Kanté (1'00"). Adjara Emmi, dans un grand jour, a également triomphé au slalom adulte débutant.

« Ce fut une très belle expérience. Tout au long de cette journée, nous avons vu se dessiner de futurs talents prometteurs, passionnés et déterminés à porter haut les couleurs de notre discipline », a déclaré Julien Konan, président de la fédération, qui a tenu à remercier tous les acteurs ayant contribué à la réussite de cette activité.