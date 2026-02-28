Cote d'Ivoire: Hommage - Treichville immortalise Cheik Tioté

La commune de Treichville n'a pas oublié Cheik Tioté, le milieu de terrain international de football décédé le 5 juin 2017, à Pékin, en Chine. Un gymnase porte désormais son nom.

L'infrastructure, équipée et fonctionnelle, a été livrée le 26 février 2026, par le premier magistrat de la cité N'Zassa, Albert François Amichia. C'était en présence du nouveau directeur général des Sports et de la Vie fédérale, Adama Doumbia et des membres de la famille du joueur.

Située au sein du stade Cheick Anzoumana Konaté, cette nouvelle salle de sport moderne, gérée par le 4e adjoint au maire en charge du sport, Kolliabo Sébastien Konan, vient renforcer l'offre des infrastructures sportives dans la commune.

« Le conseil municipal de Treichville a décidé de doter la commune d'infrastructures sportives modernes. Cela, afin de permettre à l'ensemble de la population de s'adonner régulièrement aux activités physiques.

Après la mise en service des aires de jeu dédiées au football et au handball, nous franchissons une nouvelle étape avec cette salle de gymnase baptisée « Cheik Tioté », nom de notre regretté footballeur international formé à Treichville et dont le parcours demeure une véritable source d'inspiration pour la jeunesse, même dix ans après sa disparition », a indiqué le maire Albert François Amichia.

Le gymnase « Cheik Tioté » répond aux standards actuels. Il offre un cadre approprié pour la pratique de plusieurs disciplines en salle, notamment les arts martiaux et les activités de remise en forme.

« Aussi bien pour les professionnels que pour toute personne désireuse de pratiquer une activité sportive ou de remise en forme, cette salle accueille tout le monde. C'est pourquoi les tarifs ont été soigneusement étudiés pour permettre à toutes les couches de la population de l'utiliser et d'en tirer pleinement profit », a précisé Kolliabo Sébastien Konan.

Représentée par Tioté Assétou Laeticia, la soeur du footballeur, la famille s'est réjouie de l'hommage rendu à son fils.