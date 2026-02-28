Congo-Kinshasa: 15 000 enfants de Mahagi reçoivent des kits scolaires grâce à l'UNICEF

Environ 15 000 enfants issus de trois sous-divisions des écoles primaires du territoire de Mahagi, en Ituri, bénéficient depuis jeudi de kits et fournitures scolaires. Ce don de l'UNICEF, appuyé financièrement par l'Agence française de développement (AFD) et le Partenariat mondial pour l'éducation, vise à garantir une éducation de qualité pour tous les enfants, y compris ceux affectés par les violences armées.

Les bénéficiaires reçoivent notamment des sacs à dos, cahiers, gommes, crayons et stylos. Du matériel didactique est également distribué aux enseignants. Selon Wivine Lufungulo, chargée de l'éducation à l'UNICEF en Ituri, le projet cible principalement les enfants déplacés par la guerre, dont 60 % sont des filles :

« Comme vous le savez, nous évoluons dans un contexte très fragile marqué par de nombreux déplacements de populations. L'éducation est un droit fondamental qui doit être garanti en toute circonstance, aussi bien en période de crise qu'en temps normal ».

Pour Ghislain Tshibanda, directeur provincial de l'éducation nationale/Ituri III, cette assistance constitue un geste fort de solidarité envers les enfants :

« Sans cahier, sans stylo, sans cartable et sans salle de classe, il est difficile pour un enfant d'apprendre dans de bonnes conditions. Nous remercions sincèrement nos partenaires. Grâce à leur soutien, plusieurs enfants pourront apprendre dans un environnement plus digne et plus favorable ».

Mis en oeuvre depuis 2025, ce projet a déjà touché plus de 29 000 enfants et 300 enseignants dans 35 écoles réparties dans trois provinces : le Kasaï, le Nord-Kivu et l'Ituri.