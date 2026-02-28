Congo-Kinshasa: Violents combats entre l'AFC/M23 et les Wazalendo à Masisi

De violents affrontements opposent depuis tôt ce samedi 28 février les rebelles de l'AFC/M23 à une coalition de combattants Wazalendo, alliés aux FARDC, dans plusieurs villages du territoire de Masisi, au Nord-Kivu.

Selon des sources concordantes, les combats se concentrent notamment à Ndete, dans la localité de Muhanga (groupement Buabo). D'autres accrochages sont signalés à Mashaki (groupement Nyamaboko 1er) ainsi qu'à Lukole (groupement Banyungu).

Depuis 5 heures du matin, des tirs d'armes lourdes et légères résonnent dans ces trois villages du secteur Osso-Banyungu, rapportent des sources locales. Selon elles, les combattants Wazalendo auraient lancé des attaques simultanées pour tenter de reprendre ces localités récemment réoccupées par les rebelles de l'AFC/M23 au cours de la semaine.

Ces nouveaux affrontements surviennent au lendemain d'autres hostilités violentes à Kinyumba et dans les périphéries de Nyabiondo (groupement Banyungu), ainsi qu'à Buguri, près de Lushebere (groupement Buabo), où une position tenue par l'AFC/M23 aurait été incendiée par les Wazalendo.

Une attaque aérienne signalée

Des sources locales font également état d'une attaque aérienne menée par un drone militaire, qui aurait visé un convoi de l'AFC/M23 vendredi soir sur l'axe Mushaki-Rubaya. Aucun bilan officiel n'est encore disponible.

Une crise humanitaire alarmante

Après plus de dix jours d'affrontements continus, cette partie du territoire de Masisi traverse une crise humanitaire préoccupante. Plusieurs villages se sont déjà vidés de leurs habitants, contraints de fuir les combats.