Ile Maurice: Li Hai visé par des accusations de détournement de fonds et non-exécution de jugements

L'affaire Li Hai prend une dimension internationale plus affirmée. Dans une lettre formelle adressée à l'ambassade de Chine à Maurice, deux investisseurs chinois, Hu Qinfen et Wang Junliang, exposent en détail leurs accusations contre Li Hai (photo en médaillon) et sollicitent une coopération transfrontalière pour la préservation et la récupération d'actifs. Les signataires affirment être les véritables apporteurs de capitaux de Yihai International Investment Management Co. Ltd, enregistrée aux Îles Vierges britanniques, et détenteurs légitimes des droits économiques liés au projet DLP, aussi appelé Yihai Garden (photo) à Pailles.

Entre 2014 et 2015, ils déclarent avoir injecté au total 16 millions USD, comprenant 86,05 millions de yuans en investissement en capital et 13 millions de yuans en prêts dédiés au projet. Les fonds auraient été versés sur des comptes désignés par Li Hai pour le pré-développement et la construction. La société aurait été constituée au nom de Li Hai sur la base d'une relation de confiance, avec une répartition initiale leur attribuant collectivement 62 % des parts.

Ils soutiennent toutefois qu'une augmentation de capital unilatérale et frauduleuse aurait ultérieurement modifié la structure officielle, faisant apparaître Li Hai comme détenteur de 54,08 % des actions et Wang Junliang de 45,92 %, sans reconnaissance du bénéficiaire économique réel. Le différend a donné lieu à une médiation judiciaire devant la Shanghai No. 1 Intermediate People's Court. Un procès-verbal civil daté du 6 décembre 2019 est devenu exécutoire. En avril 2020, la juridiction a engagé une procédure d'exécution, ordonnant notamment l'accomplissement des formalités de modification de l'enregistrement des parts.

Deux décisions d'exécution - référencées (2020) Hu 01 Zhi 413 et (2024) Hu 01 Zhi Hui 442 - ont ensuite été rendues, ordonnant la mise en conformité immédiate de la structure actionnariale. Les plaignants affirment que Li Hai ne s'est pas conformé aux injonctions judiciaires, malgré la reprise formelle de la procédure d'exécution en août 2024. Le 15 janvier 2026, la même cour a infligé une amende de 90 000 yuans à Li Hai, payable avant le 22 janvier 2026, pour non-exécution. Les décisions s'appuient notamment sur la loi chinoise de procédure civile relatives à la saisie, au gel et à la vente d'actifs, ainsi qu'aux pénalités pour retard d'exécution.

Dans leur courrier, Hu Qinfen et Wang Junliang soutiennent que le litige civil aurait évolué vers des soupçons d'infractions pénales, incluant fraude commerciale, détournement de fonds et refus d'exécuter une décision de justice - infraction prévue à l'article 313 du Code pénal chinois. Des fonds destinés exclusivement au projet auraient été utilisés à des fins personnelles, notamment pour l'acquisition de biens immobiliers et d'actifs à Maurice, ce qui aurait contribué à l'arrêt complet du projet.

Les investisseurs demandent à l'ambassade d'enregistrer officiellement le dossier, d'assister à la vérification du statut migratoire et des actifs de Li Hai à Maurice, et de soutenir la coopération judiciaire en signification d'actes, collecte de preuves et récupération d'avoirs. Ils indiquent avoir également saisi la Financial Crimes Commission (FCC) à Maurice.

Un ultimatum aurait été fixé par la juridiction de Shanghai qu'en l'absence d'exécution volontaire des obligations au 25 février 2026, le dossier pourrait être transmis aux autorités publiques en vue de poursuites pénales. De son côté, Li Hai - revenu à Maurice le 10 février - bénéficie de la présomption d'innocence. À ce stade, les allégations formulées dans la lettre reflètent la position des investisseurs et des décisions civiles rendues en Chine. Les éventuelles suites pénales dépendront des autorités compétentes, dont la FCC, et des mécanismes de coopération internationale en vigueur.