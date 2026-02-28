Ile Maurice: Un directeur d'entreprise arrêté avec du cannabis et plus de Rs 5 millions saisies

Un directeur d'entreprise de 36 ans, Yuvrajsingh Johurdassing, a été arrêté par l'Anti-Drug and Smuggling Unit (ADSU) de la Central Division, vers 18 h 25 le mercredi 26 février, à son domicile de Sodnac, Quatre-Bornes.

Les enquêteurs ont procédé à une perquisition des lieux et ont découvert deux sachets en plastique transparent contenant 15,5g d'une substance végétale suspectée d'être du cannabis.

Les enquêteurs ont également saisi une balance électronique portant des traces de cannabis, qui aurait servi au pesage de drogue, et deux rouleaux plastiques sous vide soupçonnés d'être utilisés pour l'emballage de stupéfiants.

Mais c'est surtout la découverte d'une importante somme d'argent qui a retenu l'attention, Rs 5 392 525 en billets mauriciens et Rs 8 075 en devises étrangères. La police soupçonne que cet argent pourrait provenir de la vente de drogue.

Trois véhicules - une Porsche, une BMW et une Toyota Hilux - ont également été saisis, de même qu'un téléphone portable de marque iPhone et un ordinateur portable MacBook. Un photographe de la police s'est rendu sur place afin de documenter les pièces à conviction.

Le trentenaire a été arrêté pour possession de cannabis en vue de la vente. Une accusation provisoire de blanchiment d'argent a également été retenue contre lui, en lien avec les fonds retrouvés à son domicile.

Sur ordre de l'assistant surintendant de police Earally, il a été placé en détention au centre de détention de Vacoas. L'enquête se poursuit afin d'établir l'origine des sommes saisies et de déterminer l'étendue exacte des activités alléguées.