Sénégal: Renforcement de l'offre de soins - Plus de 12 milliards de FCFA pour l'extension de l'hôpital régional de Thiès

Un projet d'un coût de plus de 12 milliards de francs CFA a été lancé vendredi par le ministre de la Santé, Dr Ibrahima Sy pour l'extension du centre hospitalier régional El Hadji Ahmadou Sakhir Ndiéguène de Thiès.

Le vendredi 27 février 2026, le ministre de la Santé et de l'Hygiène publique, Dr Ibrahima Sy, a procédé à la cérémonie de pose de la première pierre du projet d'extension du Centre hospitalier régional El Hadji Ahmadou Sakhir Ndiéguène.

Les travaux se sont déroulés en présence de l'Ambassadeur du Japon, des autorités administratives et territoriales, ainsi que des acteurs du système de santé.

D'un coût global estimé à plus de 12 milliards de francs CFA, ce projet s'inscrit dans la politique nationale de modernisation et de décentralisation des soins spécialisés, afin de rapprocher des services de santé de qualité des populations.

« Ce projet structurant, fruit de la coopération entre le Sénégal et le Japon, marque une étape majeure dans le renforcement de l'offre de soins spécialisés dans la région de Thiès », rapporte la tutelle.

À terme, l'infrastructure comprendra un nouveau bâtiment R+3 bâti sur plus de 5 200 m² pour les consultations externes spécialisées avec 102 lits d'hospitalisation supplémentaires, pour améliorer la capacité d'accueil et la qualité de la prise en charge.

Il est également prévu un pôle d'imagerie médicale moderne, avec un bâtiment entièrement dédié à l'IRM et une réorganisation des circuits de soins, garantissant plus de fluidité, de confort et de dignité pour les patients.

La pose de cette première pierre ouvre ainsi une nouvelle ère pour le CHR de Thiès et renforce durablement le système de santé au service des populations.