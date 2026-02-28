Congo-Kinshasa: Le Procureur général près la Cour de cassation met en garde contre des usurpateurs de son identité

Le cabinet du Procureur général près la Cour de cassation, Firmin Mvonde, appelle la population congolaise à la plus grande vigilance face aux usurpateurs de l'identité du haut magistrat. Dans un communiqué officiel, publié mercredi 25 février, le parquet dénonce « des manoeuvres frauduleuses orchestrées par des individus malveillants » utilisant indûment le nom et l'autorité du Procureur général Mvonde.

Selon le communiqué du Parquet général près la Cour de cassation, ces personnes usurpent l'identité et les fonctions de Firmin Mvonde dans le but d'arnaquer les citoyens.

Les auteurs de ces actes exploitent la notoriété du Procureur Général pour mener des activités criminelles précises :

Demandes de fonds : ils exigent des sommes d'argent sous divers prétextes fallacieux.

Collecte de données : ils tentent de soutirer des informations personnelles confidentielles aux victimes.

Exploitation de l'autorité : ils utilisent le prestige de la fonction pour intimider et inciter les citoyens à répondre à leurs sollicitations.

Les recommandations officielles

Face à la recrudescence de ces tentatives de fraude, le cabinet du Procureur général formule trois recommandations majeures à l'attention du public :

Refuser toute sollicitation : ne pas donner suite aux appels, messages ou demandes de fonds émanant de sources suspectes se réclamant du parquet.

Signaler les fraudes : alerter immédiatement les services de police ou le parquet le plus proche en cas de contact suspect.

Vérifier l'information : authentifier toute communication en contactant exclusivement les voies officielles du Parquet général près la Cour de Cassation.

Le communiqué rappelle que les procédures judiciaires et les communications officielles de la haute magistrature répondent à des protocoles stricts qui n'incluent jamais de demandes de fonds informelles par téléphone ou via les réseaux sociaux.