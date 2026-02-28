Afrique Centrale: Le Cameroun remporte le tournoi UNIFFAC U17 à Kinshasa

Les Lions indomptables du Cameroun de moins de 17 ans (U17) ont remporté le tournoi zonal de l'UNIFFAC en s'imposant 2-0 face aux Léopards de la RDC, vendredi 27 février au stade Tata Raphaël à Kinshasa, concluant ainsi une campagne parfaitement maîtrisée. Les Lionceaux ont rapidement pris l'avantage grâce à Rony Biliang, buteur dès la 10e minute, avant de confirmer leur domination en seconde période avec un deuxième but décisif.

Portés par une ambiance vibrante dans les tribunes, les jeunes Congolais ont tenté de réagir, mais sans parvenir à renverser la tendance, la solidité défensive camerounaise ayant fait la différence jusqu'au coup de sifflet final.

Malgré cette défaite, la RDC peut se consoler : tout comme le Cameroun, elle valide son billet pour la prochaine CAN U17. Les deux sélections représenteront ainsi la zone Afrique centrale lors de cette grande compétition continentale, avec l'ambition d'y porter haut les couleurs de leur région.

Classement final du tournoi UNIFFAC U17 :

Cameroun -- 9 pts

RDC -- 6 pts

Gabon -- 3 pts

RCA -- 0 pt