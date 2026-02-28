Afrique Centrale: Le Cameroun remporte le tournoi UNIFFAC U17 à Kinshasa

28 Février 2026
Radio Okapi (Kinshasa)

Les Lions indomptables du Cameroun de moins de 17 ans (U17) ont remporté le tournoi zonal de l'UNIFFAC en s'imposant 2-0 face aux Léopards de la RDC, vendredi 27 février au stade Tata Raphaël à Kinshasa, concluant ainsi une campagne parfaitement maîtrisée. Les Lionceaux ont rapidement pris l'avantage grâce à Rony Biliang, buteur dès la 10e minute, avant de confirmer leur domination en seconde période avec un deuxième but décisif.

Portés par une ambiance vibrante dans les tribunes, les jeunes Congolais ont tenté de réagir, mais sans parvenir à renverser la tendance, la solidité défensive camerounaise ayant fait la différence jusqu'au coup de sifflet final.

Malgré cette défaite, la RDC peut se consoler : tout comme le Cameroun, elle valide son billet pour la prochaine CAN U17. Les deux sélections représenteront ainsi la zone Afrique centrale lors de cette grande compétition continentale, avec l'ambition d'y porter haut les couleurs de leur région.

Classement final du tournoi UNIFFAC U17 :

Cameroun -- 9 pts

RDC -- 6 pts

Gabon -- 3 pts

RCA -- 0 pt

Lire l'article original sur Radio Okapi.

Tagged:
Copyright © 2026 Radio Okapi. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 500 articles par jour provenant de plus de 90 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.