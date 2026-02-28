Tunisie: Le chef de l'Etat reçoit l'envoyé spécial du président mauritanien

Tunis — Le président de la République, Kais Saïed, a reçu, vendredi, 27 février courant, au palais de Carthage, le ministre de la culture, des Arts et de la communication et des relations avec le parlement et porte-parole du gouvernement mauritanien, El Houssein Ould Medou, en sa qualité d'envoyé spécial porteur d'un message écrit adressé au chef de l'Etat par le président de la République islamique de Mauritanie, Mohamed Ould Cheikh Ghazouani.

Citée dans un communiqué, la rencontre a été l'occasion de passer en revue les relations privilégiées entre les deux pays et de mettre en avant leurs liens fraternels séculaires datant de l'époque où Kairouan entretenait des relations avec Chinguetti, anciennement la Mauritanie.

Ces relations ont été marquées par des échanges constants et prospères entre les deux peuples frères, notamment, dans les domaines culturel et intellectuel, lit-on de même source.

En témoigne, le succès retentissant qu'a eu la célèbre oeuvre " Risala" d'Ibn Abi Zayd al-Qayrawânî auprès des Mauritaniens, une oeuvre qui a contribué à faire de ce pays un centre d'études et de culture dans le monde islamique.

Lors de cette réunion, le président de la République a également évoqué les relations entre la République tunisienne et la République islamique de Mauritanie au lendemain de l'indépendance de ce pays, rappelant que la Tunisie a été le première à reconnaître et à soutenir la Mauritanie sur la scène internationale.

Bien plus, cite le président Saïed, plusieurs Mauritaniens ont choisi la Tunisie pour poursuivre leurs études tout comme leurs confrères tunisiens ont opté pour la Mauritanie en tant que destination privilégiée pour accomplir leurs cursus universitaires.

Ces liens historiques ainsi que cette solidarité bien ancrée dans l'histoire, sont autant de facteurs qui ne manqueront pas de favoriser un rapprochement accru entre les deux peuples frères non seulement dans les domaines culturel et scientifique mais aussi sur le plan économique, a fait savoir le chef de l'Etat.

Selon la même source, l'entretien a été en outre l'occasion d'évoquer les évolutions rapides et accélérées que connaît le monde d'aujourd'hui.

Dans ce contexte, le président Saïed a mis l'accent sur la nécessité d'unifier les positions afin de faire face aux différents défis que posent, estimant qu'une "nouvelle histoire est en train de se profiler, dont nous espérons en être les acteurs et non les victimes comme c'était auparavant".

"Nous disposons de toutes les capacités, ressources et compétences", a ajouté le président Saïed, se déclarant profondément persuadé que "tant que nous sommes liés par ces liens fraternels et animés d'une volonté commune, nous parviendrons à réaliser nos espoirs et transcender les difficultés de tous ordre".

À l'issue de son entretien avec le chef de l'Etat, le ministre mauritanien de la Culture a déclaré avoir eu l'honneur d'être reçu par le Président de la République en tant qu'envoyé spécial porteur d'un message écrit du Président de la république Mauritanienne, Mohamed Ould Cheikh Ghazouani.

Il a ajouté que ce message vient transmettre les voeux du président Ghazouani au président Kais Saïed à l'occasion de l'avènement du mois saint de Ramadan et exprimer l'estime et la considération que voue le président mauritanien au son homologue tunisien, Kais Saïed, pour son rôle pionnier dans le développement de la Tunisie et le renforcement des relations bilatérales entre les deux pays.

Il a en outre déclaré que le Président Saïed a transmis lors de cette rencontre "ses salutations ainsi que sa sincère gratitude " au Président mauritanien, ajoutant que cette rencontre a été l'occasion de réaffirmer la profondeur et l'authenticité des relations liant les deux pays frères.

Il a souligné que ces relations ouvrent désormais de vastes perspectives et des voies plus larges pour diversifier et élargir la coopération entre les deux pays, formulant le voeu de voir le message qu'il a transmis au président de la République amorcer une nouvelle étape dans la promotion et la diversification des perspectives de coopération bilatérale.

Par ailleurs, le ministre mauritanien s'est dit convaincu que ce nouvelle phase s'appuiera sur l'histoire de longue date entre les deux pays et constituera un jalon sur la voie du raffermissement de leurs liens communs, en concrétisation de la volonté des dirigeants des deux pays visant à instaurer une coopération renforcée répondant aux aspirations de leurs peuples vers un surcroît d'intégration et d'échange.

Il a réitéré sa gratitude envers le Président Saied pour son accueil chaleureux et les messages qu'il lui a fait porter au président de la Mauritanie, lesquels, a-t-il ajouté, témoignent d'une volonté sincère de développer ces relations de manière à répondre aux aspirations des deux peuples à un surcroît d'échange et de coopération, tout en s'appuyant sur les constantes économiques et liens culturels et historiques existants.

Le responsable mauritanien a par ailleurs rappelé que les relations entre les deux pays reposent sur une histoire profonde et diversifiée s'étalant sur plus de 12 siècles, depuis les voyages des explorateurs carthaginois jusqu'au soutien louable apporté par la Tunisie lors des différentes étapes et échéances nationales de l'Etat Mauritanien.