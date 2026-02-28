Tunisie: Kaïs Saïed recevant l'Émissaire du Président Mauritanien - «Être les acteurs de l'histoire, non ses victimes»

Reçu au palais de Carthage, l'émissaire du Président mauritanien a remis un message écrit à Kaïs Saïed, scellant la solidité des liens historiques entre Tunis et Nouakchott. Au coeur des échanges : un héritage commun profondément enraciné et une volonté partagée de renforcer la coopération culturelle, académique et économique. Face aux mutations mondiales, les deux pays affichent leur ambition d'être acteurs d'un nouvel ordre en construction.

Le Président de la République, Kaïs Saïed, a reçu, hier vendredi 27 février, au palais de Carthage, M. El Houssein Oueld Medou, ministre mauritanien de la Culture, des Arts, de la Communication et des Relations avec le Parlement, également porte-parole du gouvernement, en visite en Tunisie en qualité d'envoyé spécial porteur d'un message écrit de Son Excellence le Président Mohamed Oueld Cheikh El Ghazouani, Président de la République islamique de Mauritanie.

Cette rencontre a été l'occasion d'évoquer, en préambule, les relations privilégiées unissant les deux pays, des liens fraternels profondément ancrés dans 'histoire. Leurs racines remontent notamment à l'époque où des échanges étroits reliaient Kairouan à "Bilad Chinguit" ancienne appellation de la Mauritanie. Les contacts se sont poursuivis à divers niveaux, en particulier sur les plans culturel et jurisprudentiel entre les deux peuples frères.

Parmi les exemples marquants conservés par l'histoire figure l'ouvrage «Al-Risala» d'Ibn Abi Zayd alQayrawani, auquel les Mauritaniens ont accordé une grande importance, contribuant progressivement à faire de leur pays un centre scientifique et culturel islamique de premier plan.

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

Le Chef de l'État est également revenu sur les relations entre la République tunisienne et la République islamique de Mauritanie après son indépendance. La Tunisie fut le premier pays à la reconnaître et à la soutenir dans toutes les instances internationales.

De nombreux Mauritaniens ont choisi la Tunisie pour y poursuivre leurs études, tandis qu'aujourd'hui plusieurs Tunisiens optent pour la Mauritanie afin d'y continuer leur cursus. Cette dynamique d'échanges et de solidarité à travers l'histoire est de nature à favoriser un rapprochement accru entre les deux peuples, non seulement dans les domaines culturel et scientifique, mais également sur le plan économique.

Les discussions ont également porté sur les évolutions rapides et successives que connaît le monde aujourd'hui. Le Président de la République a souligné la nécessité d'unifier les positions afin de faire face aux divers défis.

« Une nouvelle page de l'histoire est en train de s'écrire; nous aspirons à en être les acteurs plutôt que d'en être, comme par le passé, les victimes. Nous disposons de toutes les capacités, des richesses et des compétences nécessaires. Tant que ces liens fraternels nous unissent et que nous partageons la même volonté, nous réaliserons nos aspirations et surmonterons toutes les difficultés.