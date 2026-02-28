Congo-Kinshasa: La REGIDESO Kabinda reçoit deux nouveaux groupes électropompes pour booster la desserte en eau

La production d'eau potable à Kabinda, chef-lieu de la province de Lomami, connaît un nouveau souffle. La Direction générale de la Regie de distribution d'eau (REGIDESO) a doté le centre secondaire de deux groupes électropompes neufs avec tous leurs accessoires, afin d'améliorer la distribution dans la ville.

Ce nouveau matériel est une réponse directe à la demande croissante des ménages de Kabinda. Selon les responsables techniques de la REGIDESO, ces équipements vont permettre d'augmenter significativement la capacité de pompage et d'assurer une plus grande régularité dans la desserte.

Une dotation « déterminante »

Le chef de centre secondaire de la REGIDESO/Kabinda, Habacuc Kiabu Mulenda, voit en cette livraison un soulagement majeur pour la population locale.

« C'est une dotation déterminante. Nous remercions la hiérarchie nationale pour cet appui qui va nous permettre d'optimiser la production », a-t-il déclaré.

Appel au civisme fiscal

Cependant, l'entretien et la viabilité de ce nouveau matériel dépendent des recettes de la société. Habacuc Kiabu Mulenda a profité de cette occasion pour lancer un appel pressant aux abonnés :

Paiement régulier : les clients sont invités à s'acquitter de leurs factures pour garantir le fonctionnement du service.

Mise en garde : la REGIDESO prévient que des mesures de coupure seront appliquées aux abonnés insolvables, conformément à la réglementation en vigueur.