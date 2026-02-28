Ile Maurice: L'ACP Seebaluck nouveau chef de l'ADSU

Un remaniement d'envergure se profile au sein de la hiérarchie policière du fait de plusieurs départs à la retraite. Le Deputy Commissionner of Police (DCP) Veeramalay qui était responsable de la police de l'aéroport, a officiellement quitté ses fonctions le 3 février, suivi le 23 février de Mardaymootoo Rassen, qui été le patron de l'Anti-Drug and Smuggling Unit. Celui-ci est remplacé depuis hier, vendredi 27 février, par l'assistant commissaire de police Ajay Seebaluck. Cette décision vise à garantir la poursuite des activités de cette unité spécialisée.

Quant au DCP Choolun Bhojoo, il avait déjà fait valoir ses droits à la retraite depuis quelque temps, laissant ainsi un poste vacant au sommet de la pyramide policière. Ces départs successifs ouvrent la voie à la nomination de trois nouveaux Deputy Commissioners of Police (DCP), appelés à renforcer l'état-major et à assurer la continuité des opérations stratégiques. Cette recomposition intervient dans un contexte où la stabilité et l'efficacité du commandement demeurent essentielles.

Dans la foulée, deux autres Assistant Commissioners of Police (ACP) devraient également être nommés dans les jours à venir, afin de compléter ce dispositif de réorganisation et consolider la chaîne de commandement.