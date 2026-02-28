Ile Maurice: L'ACP Seebaluck nouveau chef de l'ADSU

28 Février 2026
L'Express (Port Louis)

Un remaniement d'envergure se profile au sein de la hiérarchie policière du fait de plusieurs départs à la retraite. Le Deputy Commissionner of Police (DCP) Veeramalay qui était responsable de la police de l'aéroport, a officiellement quitté ses fonctions le 3 février, suivi le 23 février de Mardaymootoo Rassen, qui été le patron de l'Anti-Drug and Smuggling Unit. Celui-ci est remplacé depuis hier, vendredi 27 février, par l'assistant commissaire de police Ajay Seebaluck. Cette décision vise à garantir la poursuite des activités de cette unité spécialisée.

Quant au DCP Choolun Bhojoo, il avait déjà fait valoir ses droits à la retraite depuis quelque temps, laissant ainsi un poste vacant au sommet de la pyramide policière. Ces départs successifs ouvrent la voie à la nomination de trois nouveaux Deputy Commissioners of Police (DCP), appelés à renforcer l'état-major et à assurer la continuité des opérations stratégiques. Cette recomposition intervient dans un contexte où la stabilité et l'efficacité du commandement demeurent essentielles.

Dans la foulée, deux autres Assistant Commissioners of Police (ACP) devraient également être nommés dans les jours à venir, afin de compléter ce dispositif de réorganisation et consolider la chaîne de commandement.

Lire l'article original sur L'Express.

Tagged:
Copyright © 2026 L'Express. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 500 articles par jour provenant de plus de 90 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.