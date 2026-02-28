Sénégal: 365 jours de détention de Farba - Vendredi de frustrations à Agnam

Hier, vendredi 27 février 2026, un rassemblement religieux a réuni de nombreux proches et sympathisants du maire des Agnam autour d'une cérémonie de prières et de récitals du Coran. L'événement, accueilli au village d'Ouro Ciré, a été marqué par une forte affluence de chefs religieux et de fidèles venus de plusieurs localités du Fouta. Pendant des heures, les participants ont récité des versets coraniques et des prières pour implorer la grâce divine en soutien à Farba Ngom, détenu en préventive depuis un an, le 27 février 2025.

En effet, ce 27 février 2026 marque les 365 jours depuis que le député-maire des Agnam, Farba Ngom, a été placé sous mandat de dépôt et incarcéré à la suite d'un rapport établi par la CENTIF. Le rassemblement, organisé par la Cellule de Résistance Populaire, réunissant plusieurs responsables politiques, a pris une dimension particulière. Dans leurs messages, des religieux présents ont notamment insisté sur la promotion de la paix et de l'unité sociale, tout en appuyant les démarches visant à obtenir la libération de Farba Ngom.

Par ailleurs, des frustrations et inquiétudes ont été exprimées face à la lenteur du processus judiciaire. De nombreux soutiens ont manifesté leur mécontentement, estimant que cette affaire avance bien moins rapidement par rapport à d'autres ayant connu des solutions en des délais plus courts. Un sentiment général d'injustice semble ainsi s'être installé parmi les participants qui se désolent d'un nouveau dossier « autour de détention de téléphones », alors que le premier « n'est pas encore vidé ».

Le député maire des Agnam poursuivi, dans un premier temps, pour détournement de deniers publics et blanchiment de capitaux portant sur la somme de 125 milliards, est visé à nouveau pour d'autres chefs d'inculpation pour lesquels son immunité parlementaire a été levée le 16 février dernier à l'Assemblée nationale.

