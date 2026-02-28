Sénégal: Emploi et inclusion sociale - Quand la formation devient un acte de dignité

Mettre la formation professionnelle au service des plus vulnérables : tel est le pari du nouveau projet lancé le jeudi 26 février 2026, à Dakar conjointement par le Sénégal et la coopération italienne. À travers cette initiative, les autorités entendent offrir des perspectives concrètes aux jeunes migrants de retour, aux personnes en situation de handicap et aux candidats à l'émigration irrégulière, en faisant de l'accès aux compétences un levier d'inclusion et de croissance durable.

Porté par l'ONG italienne Volontariat International pour le développement (VIS), en partenariat avec l'Agence italienne de coopération au développement et le gouvernement sénégalais, le programme intitulé « Formation, dignité, inclusion et innovation : les clés d'une croissance économique durable au Sénégal » a été officiellement lancé le jeudi 26 février courant, à Dakar. Il sera déployé dans quatre régions stratégiques : Dakar, Thiès, Kaolack et Tambacounda.

Derrière l'intitulé institutionnel, ce sont des trajectoires de vie souvent fragilisées qui sont visées : le migrant revenu sans qualification reconnue, la jeune femme handicapée exclue des circuits classiques de formation, ou encore le jeune tenté par une migration périlleuse, faute de perspectives économiques.

Le projet prévoit pour ces publics des formations professionnelles adaptées aux besoins du marché, des stages en entreprise ainsi que des bourses ciblées. L'objectif est clair : transformer la formation en véritable tremplin vers l'emploi décent et l'autonomie financière.

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

Présidant la cérémonie de lancement, le directeur général de la formation professionnelle, Mamadou Guèye, a insisté sur la dimension humaine du programme. « La dignité n'est pas un concept abstrait. Elle se construit par l'accès à la compétence, à l'emploi et à l'autonomie économique », a-t-il déclaré.

Une formation connectée aux réalités du marché

L'initiative rompt avec les modèles de formation déconnectés des besoins économiques. Elle mise sur l'actualisation des curricula selon l'approche par compétences, l'intégration de modules en entrepreneuriat et en numérique, ainsi que le renforcement des capacités des formateurs. L'enjeu est de réduire l'écart persistant entre l'offre de formation et les attentes des entreprises sénégalaises.

Une attention particulière sera accordée aux personnes en situation de handicap. Une organisation italienne spécialisée accompagnera la mise en place de centres de formation dédiés et de dispositifs d'appui spécifiques, afin de garantir un accès équitable aux opportunités professionnelles.

Un projet ancré dans la stratégie nationale

Le choix des régions d'intervention traduit une volonté d'équité territoriale. En dépassant le cadre de la capitale, le programme affirme que l'inclusion économique ne saurait être limitée à un espace géographique restreint.

Selon Mamadou Guèye, cette initiative s'inscrit pleinement dans la vision de l'Agenda Sénégal 2050 et dans la Stratégie nationale de développement 2025-2029, qui placent le capital humain au coeur de la souveraineté économique du pays.

Au-delà de ses objectifs sociaux, le projet illustre également une évolution de la coopération internationale : un partenariat fondé sur l'égalité, la recherche de résultats mesurables et la redevabilité mutuelle. Une approche qui, selon ses promoteurs, pourrait redéfinir les contours d'une croissance plus inclusive au Sénégal.