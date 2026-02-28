Togo: Fin de statut de « locataire » du CMS Gbényédzi dans 6 mois, grâce à un partenariat Public-Privé

C'est en tout cas l'échéance donnée pour la fin des travaux de construction d'un nouveau local pour le CMS (Centre Médico-Social) Gbényédzi, sur un nouveau site sur lequel la pose d'une première pierre a eu lieu ce Vendredi 27 Février 2026 à Lomé. Cette cérémonie présidée par le Ministre-Maire de la Commune de Golfe 1, Joseph Koamy Gbloekpo Gomado, a connu la présence effective de responsables administratives, d'autorités traditionnelles et des partenaires de ces travaux enclenchés ce jour.

Des mots de l'élu local, ce projet est parti de ce que « le centre qui existait, sur le plan infrastructure ne répond pas aux normes d'un centre de santé. Il est exigu, délabré. Ce qui veut dire que le personnel ne se retrouve pas dans un cadre adéquat, ce qui affecte aussi, la qualité de soins et aussi impacte négativement la présence et des usagers ».

Ainsi, à leur niveau, a-t-il ajouté, ils ont « pris soin de planifier ça au niveau de notre PDC » et de travailler « avec les partenaires, et le partenaire qui est intéressé c'est l'Eglise de Jésus-Christ des Saints des derniers jours ». Cette dernière selon les informations « a apporté un appui d'un montant, sur le montant global qui s'élève à 371 millions de F cfa. Et la participation de la commune est de 50 millions de F cfa ».

Expliquant l'aspect technique des travaux qui seront réalisés sur le site officialisé ce jour, Estè Komla LEDI, le Directeur des Services techniques de la Commune, a révélé qu'il est prévu un bloc médecine, avec des salles de consultation, et salles de soins, un laboratoire d'une part, et d'autre part, un bloc de maternité, avec une salle d'accouchement à trois compartiments et des bureaux de consultations et autres pour favoriser et faciliter l'accouchement des femmes enceintes. Le tout se fera sur une superficie de 1965m2, et sur une durée de six mois avec des travaux en deux phases (phase des gros oeuvres et la finition).

Dans un rôle de gendarme, le Mairie par la voix du Maire principal de la commune de Golfe 1 a appelé « au respect des normes dans la construction pour qu'on puisse éviter le problème qui nous a amené à avoir ce projet-là. On a invité l'entreprise attributaire à respecter ces normes-là dans la construction de l'ouvrage et aussi faire appel à la population environnante de faciliter la tâche à l'entreprise. Globalement, c'est un bon projet qui va contribuer à désengorger l'hôpital de Bè et favoriser cette approche de référence et de contre-référence des usagers ».

Partenaire de ce projet, l'Eglise de Jésus-Christ des Saints des derniers jours, a, au travers son Président DEPIEU au Togo, a fait une lecture spirituelle de l'instant. « Convaincu que ce que nous faisons aujourd'hui est en parfaite harmonie avec la mission que le Seigneur Jésus-Christ nous a confié, soulager les fardeaux et prendre soin des malades.

Poser une première pierre, c'est affirmer notre confiance en l'avenir. Mais dans l'Eglise nous savons que le plus important n'est pas la pierre elle-même mais ce qui la cimente, l'amour de Jésus-Christ. Cette pierre que nous allons bénir est modeste mais elle symbolise une fondation spirituelle tout aussi importante que la fondation physique. Puisse cet hôpital être un lieu où la science médicale et l'amour divin travaillerons main dans la main pour le bien-être de tous », tel était ses mots.

Rendez-vous donc est pris d'ici six mois pour voir concrétisation effective de ce projet entre le public et le privé, dans le Golfe 1.