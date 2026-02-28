Togo: Cantines scolaires - Le pays parie sur ses propres ressources

28 Février 2026
Togonews (Lomé)

Mieux nourrir les élèves grâce aux ressources locales, c'est l'ambition du projet CRISP-UL, lancé par les universités publiques pour la période 2026-2028.

Soutenue par le Centre de recherches pour le développement international du Canada (CRDI), cette initiative vise à concevoir des modèles d'approvisionnement durables et résilients pour les cantines scolaires, en privilégiant les produits agricoles locaux.

Pluridisciplinaire, le projet combine sciences sociales, agronomiques et naturelles pour répondre à des enjeux majeurs : sécurité alimentaire, résilience climatique et inclusion sociale. Des sites expérimentaux testeront des pratiques agroécologiques, des jardins scolaires et des petits élevages, autant de leviers pour garantir des denrées de qualité aux élèves.

