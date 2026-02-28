Sénégal: Diama - Vers une mission de chirurgie plastique pour redonner le sourire à des patients (Organisatrice)

Saint-Louis — Le septième camp de chirurgie plastique prévu du 28 mars au 4 avril prochains à Diama, dans la région de Saint-Louis (nord), va redonner le sourire à des personnes qui avaient perdu espoir, a déclaré Khadidiatou Nael Thiam, directrice de la Société des cultures légumières (SCL).

Cette activité sera menée avec l'ONG Interplace-Chirurgie sans frontières, a dit à la presse Mme Thiam, vendredi, assurant que ce camp de chirurgie va redonner le sourire à des gens qui avaient perdu espoir. "Chaque réparation ou fonction rétablie permet à ces personnes d'avoir une meilleure qualité de vie et de pouvoir faciliter leur réinsertion sociale", a-t-elle indiqué.

Elle permettra à plusieurs patients de bénéficier de chirurgie plastique reconstructrice suite à des brûlures, des malformations, a dit la directrice de la SCL, mettant l'accent sur le volet responsabilité sociétale d'entreprise.

"Au-delà de l'impact médical, cette mission nous permet de réaffirmer notre engagement dans la santé et la solidarité envers les populations locales", a-t-elle expliqué, ajoutant que cette activité attire chaque année des milliers de patients en provenance de toutes les régions du pays, dans l'espoir qu'elle "change des vies".

Khadidiatou Nael Thiam a également évoqué les échanges entre spécialistes prévus au programme de ces journées considérées comme une "véritable opportunité de rencontres humaines et professionnelles". Ces journées, a-t-elle ajouté, vont permettre aux équipes locales de renforcer leurs compétences.

Selon docteur Abdou Karim Diagne, médecin de l'entreprise, cette mission est organisée en étroite collaboration avec la Direction régionale de la santé et des autorités locales.

L'objectif est d'offrir des soins spécialisés en chirurgie plastique à des populations qui n'ont pas facilement accès à ce type de prise en charge, a-t-il dit.

Il s'agit principalement de patients qui portent des malformations congénitales comme les fentes labiales, des séquelles de brûlures, des kystes, etc.

Pour la réussite de cette mission, il annonce qu'il y aura des chirurgiens plasticiens, des anesthésistes, des infirmiers spécialisés également, en collaboration avec certains chirurgiens de la région.