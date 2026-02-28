Sénégal: Ibrahima Sy pose la première pierre des travaux d'extension du centre hospitalier régional de Thiès

Thiès — Le ministre de la Santé et de l'Hygiène publique, Ibrahima Sy, a posé vendredi la première pierre des travaux d'extension du centre hospitalier régional El Ahmadou Sakhir Ndiéguène de Thiès, aux termes desquels l'établissement va compter 100 nouveaux lits, pour un coût global estimé à plus de 12 milliards de FCFA, a constaté l'APS.

L'ambassadeur du Japon, Akamatsu Takeshi, dont le pays appuie ce projet, avait pris part à la cérémonie de lancement des travaux d'élargissement de l'infrastructure sanitaire.

"Le centre hospitalier régional El Ahmadou Sakhir Ndiéguène de Thiès comptera dans son patrimoine un nouveau bâtiment de consultation externe spécialisé de plus de 5200 mètres-carrés, réparti sur trois niveaux", a dit Ibrahima Sy.

La spécificité de ce projet d'extension, est qu'il prend en charge la problématique des maladies non transmissibles, qui prennent de l'ampleur au sein des populations, selon le ministre de la Santé et de l'Hygiène publique.

"A la fin des travaux, nous compterons 100 lits d'hospitalisation supplémentaires, afin d'accueillir davantage de patients et d'améliorer la qualité de leur prise en charge, en plus d'un pôle d'imagerie médicale moderne, avec un bâtiment entièrement dédié à l'IRM et la réorganisation des circuits de prise en charge des patients, pour garantir davantage de fluidité de confort et de dignité", a ajouté Ibrahima Sy.

Le coût global des travaux est estimé à "plus de 12 milliards de francs" CFA.

Il considère que la cérémonie de pose de la première pierre de l'extension du centre hospitalier régional El Ahmadou Sakhir Ndiéguène est "la traduction en réalité d'une ambition renouvelée d'améliorer la santé publique au Sénégal et plus particulièrement la santé des populations de la région de Thiès".

C'est, a-t-il dit, un acte symbolique qui "vient consolider l'ambition de souveraineté sanitaire visant à bâtir un capital humain de qualité et l'équité sociale, dans le cadre de l'Agenda national de transformation Sénégal 2050".

Pour Ibrahima Sy, l'objectif attendu est "que chaque citoyen sénégalais puisse se soigner là où il se trouve et avec des soins de qualité garantissant les normes de sécurité".

Ce projet d'agrandissement de l'hôpital régional de Thiès, fruit de la coopération avec le Japon, "témoigne de la solidité et de la profondeur de l'amitié entre le Sénégal et le Japon", a commenté le ministre de la Santé et de l'Hygiène publique.

Il soutient que "depuis le début les années 2000, l'appui s'est traduit par des réalisations concrètes et structurantes au bénéfice de cet hôpital, symbole de la capitale du rail".

Il a cité parmi les réalisations de la coopération japonaise au centre hospitalier régional de Thiès, "la modernisation du bloc opératoire, le renforcement des services de radiologie, ainsi que le développement des compétences de notre personnel de santé".

"Le centre hospitalier régional de Thiès n'est pas un simple hôpital, c'est un pilier essentiel de l'offre de soins dans la région et dans notre système de santé national", a souligné le ministre.

L'ambassadeur du Japon au Sénégal, Akamatsu Takeshi, a d'abord rappelé qu'en août dernier, lors de la neuvième Conférence internationale de Tokyo sur le développement de l'Afrique, à Yokohama, le Japon s'était engagé devant la communauté internationale à contribuer à l'édification de systèmes de santé résilients en Afrique.

Selon le diplomate, "cet engagement prend une forme concrète" à Thiès, "à travers le lancement de ce chantier".

Il a par ailleurs signalé que son pays appuie les politiques de santé du Sénégal, à travers des "prêts concessionnels en yens", la monnaie japonaise.