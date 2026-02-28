Sénégal: Poste de contrôle mauritanien près de Goxu Mbathie - Le gouverneur Al Hassan Sall apporte des éclaircissements

Saint-Louis — La Commission nationale de gestion des frontières "a clairement établi", après une visite sur site, que le poste de contrôle dont la Mauritanie a entrepris la construction à la frontière avec le Sénégal, à proximité du quartier Goxu Mbathie, se trouve bel et bien en territoire mauritanien, a précisé le gouverneur de Saint-Louis, Al Hassan Sall.

Dans un communiqué, le chef de l'exécutif régional dit avoir requis "les éclairages de la Commission nationale de gestion des frontières qui, après une visite sur site, a clairement établi que le projet se réalise en territoire mauritanien conformément au tracé officiel de la frontière".

La Commission nationale de gestion des frontières a ainsi "mis à la disposition du gouverneur une carte matérialisant le tracé de la frontière avec une localisation claire du chantier en dehors du territoire sénégalais", précise le communiqué.

La carte en question a été présentée par le gouverneur aux représentants des populations de Goxu Mbathie à l'occasion d'une audience qu'il leur a accordée, "les invitant ainsi à en diffuser le contenu et à éviter toute immixtion de nos concitoyens dans ce projet".

Aussi, le gouverneur de Saint-Louis invite-t-il les populations "au calme, à s'abstenir de toute action hostile et, au besoin, à se rapprocher des autorités qui restent disposées à apporter le traitement approprié à leurs préoccupations".

Les précisions du gouverneur font suite à une certaine agitation notée sur les réseaux sociaux ces derniers jours autour de ce projet de poste de contrôle mauritanien.

Des vidéos et messages vocaux devenus viraux dénonçaient la construction de ce poste de contrôle, arguant qu'il empièterait sur le quartier de Goxu Mbathie, situé à quelques kilomètres de la frontière mauritanienne.

Goxu Mbathie est principalement connu comme un quartier traditionnel de pêcheurs, caractérisé par une forte cohésion sociale et une identité communautaire marquée.