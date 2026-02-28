Congo-Brazzaville: Fécofoot - Le Comité exécutif dénonce l'arrestation de deux de ses agents

28 Février 2026
Les Dépêches de Brazzaville (Brazzaville)
Par James Golden Eloué

Le Comité exécutif de la Fédération congolaise de football (Fécofoot) a publié un communiqué de presse dans lequel il dénonce le caractère disproportionné de l'arrestation, le 27 février aux environs de 5 heures du matin à leurs domiciles respectifs, de Badji Mombo Wantété, secrétaire général, et de Raoul Kanda, chef du département finances.

« Bien que nous ayons connaissance de l'existence d'une procédure pénale en cours, nous tenons à souligner que les deux agents ont toujours manifesté leur entière disponibilité à répondre aux diverses convocations à eux adressées par la justice congolaise », indique le communiqué de la Fécofoot. Celle-ci exprime sa profonde indignation après avoir appris ces arrestations.

La Fécofoot dénonce en conséquence avec vigueur le caractère disproportionné de cette arrestation car rien ne justifiait qu'elle intervienne à l'aube pour des personnes présentant toutes les garanties de représentation et aussi le non-respect de la dignité humaine. Ces méthodes nocturnes, a-t-elle précisé, visent davantage à intimider qu'à servir la manifestation de la vérité. Cette instrumentalisation de la procédure, a poursuivi la Fécofoot, ne fait que jeter l'opprobre sur des citoyens jusqu'ici présumés innocents.

Et d'ajouter : « C'est pourquoi face à cette situation fort regrettable, nous demandons le strict respect de l'intégrité physique et morale de nos deux camarades. Appelons à garantir une procédure équitable et transparente loin de toute pression . Nous restons mobilisés et attentifs à l'évolution de la situation». La Fécofoot a indiqué que la Fédération internationale de football association est d'ores et déjà informée de cette situation ainsi que la Confédération africaine de football.

