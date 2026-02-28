Congo-Brazzaville: Fécofoot - Le Comité exécutif dénonce l'arrestation de deux de ses agents

Le Comité exécutif de la Fédération congolaise de football (Fécofoot) a publié un communiqué de presse dans lequel il dénonce le caractère disproportionné de l'arrestation, le 27 février aux environs de 5 heures du matin à leurs domiciles respectifs, de Badji Mombo Wantété, secrétaire général, et de Raoul Kanda, chef du département finances.

« Bien que nous ayons connaissance de l'existence d'une procédure pénale en cours, nous tenons à souligner que les deux agents ont toujours manifesté leur entière disponibilité à répondre aux diverses convocations à eux adressées par la justice congolaise », indique le communiqué de la Fécofoot. Celle-ci exprime sa profonde indignation après avoir appris ces arrestations.

La Fécofoot dénonce en conséquence avec vigueur le caractère disproportionné de cette arrestation car rien ne justifiait qu'elle intervienne à l'aube pour des personnes présentant toutes les garanties de représentation et aussi le non-respect de la dignité humaine. Ces méthodes nocturnes, a-t-elle précisé, visent davantage à intimider qu'à servir la manifestation de la vérité. Cette instrumentalisation de la procédure, a poursuivi la Fécofoot, ne fait que jeter l'opprobre sur des citoyens jusqu'ici présumés innocents.

Et d'ajouter : « C'est pourquoi face à cette situation fort regrettable, nous demandons le strict respect de l'intégrité physique et morale de nos deux camarades. Appelons à garantir une procédure équitable et transparente loin de toute pression . Nous restons mobilisés et attentifs à l'évolution de la situation». La Fécofoot a indiqué que la Fédération internationale de football association est d'ores et déjà informée de cette situation ainsi que la Confédération africaine de football.