Afrique: Coupe d'Afrik des cuisines - La troisième édition lancée à Paris

La Fondatrice de la Coupe d'Afrik des cuisines, Sandrine Nzinda Kissina, a choisi de donner, le 27 février, le coup d'envoi de la troisième édition à partir de la salle verte de l'ambassade de la République du Congo à Paris.

Le rendez-vous culinaire s'est tenu En présence du ministre conseiller, Armand Rémy Balloud-Tabawé; de l'ambassadeur de la gastronomie, parrain de la troisième édition du concours de la Coupe d'Afrik des cuisines, Guillaume Gomez ; des diplomates, des partenaires ; des futurs chefs, personnalités de la gastronomie, journalistes et autres invités.

Pour les organisateurs, cet événement est l'aboutissement d'une vision partagée, avec une foi profonde dans leur projet symbolisant une volonté affirmée par l'unité, la transmission et la célébration des talents culinaires.

Ils estiment que par cette tribune, bien qu'il s'agisse de mettre en lumière la gastronomie, c'est également la célébration de l'excellence, de l'engagement et de la fierté des cultures. En somme, c'est un accélérateur de talents, un espace de transmission. « C'est une célébration de notre patrimoine culinaire et de son avenir », a confié Sandrine Nzinda Kissina, désireuse de faire comprendre combien c'est un outil puissant, à la fois culturel, économique et diplomatique.

En tant que fin diplomate de la gastronomie en général, et particulièrement de celle de l'Afrique où il est présent par la gestion de deux écoles de cuisine dans deux pays africains, l'ancien chef cuisinier de l'Elysée, Guillaume Gomez, a tenu à venir soutenir cette initiative entre deux activités au Salon de l'agriculture de Paris.

S'adressant à l'assistance, au nom de l'ambassadeur Rodolphe Adada, le ministre conseiller a rappelé combien il était heureux d'accueillir cet événement qui célèbre la richesse et la diversité des cuisines africaines, moment de convivialité, mais aussi moment d'un témoignage de l'unité et de la passion commune de la gastronomie.

« Au-delà des mets, la gastronomie est un langage universel qui rapproche les peuples. La cuisine constitue un pont qui facilite les échanges entre nos pays », a confié Armand Rémy Balloud- Tabawé, avant de convier les invités à échanger autour des mets, les découvrir et célébrer la diversité culinaire au point de faire de la troisième édition de la Coupe d'Afrik des cuisines un moment inoubliable.

La Coupe d'Afrik des cuisines est ouverte aux chefs confirmés, aux amateurs passionnés, aux talents émergents ou aux autodidactes.