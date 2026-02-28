Congo-Brazzaville: Exposition universelle 2027 en Serbie - Echange entre Armand Rémy Balloud-Tabawé et Marija Nestorović

28 Février 2026
Les Dépêches de Brazzaville (Brazzaville)
Par Marie Alfred Ngoma

Le ministre conseiller de l'ambassade de la République du Congo, Armand Rémy Balloud-Tabawé, et son homologue de l'ambassade de Serbie en France, Marija Nestorović, ont échangé à propos des préparatifs de la participation à l'Expo 2027 - première Exposition universelle dans les Balkans.

Se déplaçant en voisine, l'ambassade de Serbie étant juxtaposée à celle du Congo, Marija Nestorović est venue à la chancellerie congolaise s'enquérir de l'état d'esprit quant à la participation de la République du Congo à l'Expo 2027 qui se tiendra à Belgrade, du 15 mai au 15 août 2027. Selon les prévisions connues à ce jour, cette exposition spécialisée devrait attirer plus de quatre millions de visiteurs durant ses 93 jours d'ouverture.

« Je suis vraiment ravie de pouvoir aujourd'hui présenter à mon collègue de la République du Congo un projet qui est, en ce moment, le plus grand de la République de Serbie : l'exposition spécialisée qui se déroulera chez nous, à Belgrade, en 2027 », a confié la diplomate serbe, satisfaite d'appartenir au pays hôte de cet événement mondial. Heureuse est-elle également de voir participer la République du Congo, un pays ami de la Serbie, preuve d'une amitié qui perdure.

Pour sa participation, le Congo adjoindra le contenu approprié en adéquation avec le caractère inclusif et universel du thème de l'Expo 2027, « Jouer pour l'humanité : le sport et la musique pour tous ». Il est acquis que la Serbie permettra de rassembler la planète autour de valeurs humaines partagées. La République du Congo, côté musique, viendra avec la rumba, patrimoine culturel immatériel de l'humanité et, dans le cadre du sport, fera connaître, entre autres, la singularité du nzango, jeu traditionnel populaire incarnant l'essence même de la culture congolaise.

