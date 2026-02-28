Congo-Brazzaville: Focac - Denis Sassou N'Guesso informé des préparatifs de la prochaine conférence ministérielle

Le chef de l'État, Denis Sassou N'Guesso, a reçu le 27 février à Brazzaville une délégation chinoise conduite par Liu Yuxi. L'ambassadeur chargé du Forum sur la coopération sino-africaine (Focac) est venu faire le point des préparatifs de la prochaine conférence ministérielle, prévue en 2027 dans la capitale congolaise.

En sa qualité de co-président africain du Focac, le Congo s'active déjà pour la réussite de la prochaine conférence ministérielle de ce cadre stratégique de coopération entre la Chine et l'Afrique. Le diplomate chinois a présenté au président Denis Sassou N'Guesso les différentes étapes préparatoires, notamment la tenue, cette année, de la réunion des hauts fonctionnaires, prélude à la conférence ministérielle prévue l'année prochaine.

A l'issue de la rencontre, Liu Yuxi a salué la qualité des relations entre le Congo et la Chine, insistant sur la confiance politique mutuelle et les acquis de la coopération « pragmatique » entre les deux pays. Il a rappelé avoir pris part à une rencontre d'affaires entre entrepreneurs congolais et chinois, organisée dans le cadre de la mise en oeuvre de la politique de tarif douanier zéro. Le diplomate a également assisté à la cérémonie de lancement à Brazzaville des travaux de réhabilitation du chemin de fer, aux côtés du président congolais.

Selon lui, le rôle du Congo dans la promotion de la coopération sino-africaine est notable. Il s'est dit convaincu que les efforts conjoints de la Chine, du Congo et des autres pays africains permettront au Focac d'enregistrer de nouveaux succès, à travers des projets concrets en faveur du développement et du bien-être de la population. « L'année prochaine, ce sera la conférence ministérielle du Focac. Je suis convaincu que grâce aux efforts conjoints de la Chine, du Congo et des pays africains, le Focac sera couronné d'un plus grand succès, marqué par plus de projets de coopération au grand bénéfice du développement du pays et du bien-être de la population », a déclaré Liu Yuxi.

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

La conférence ministérielle du Focac constitue une plateforme stratégique pour les États africains. Elle leur offre l'opportunité d'attirer davantage d'investissements chinois, de négocier des projets structurants et de consolider leur partenariat économique avec la Chine dans des secteurs prioritaires.

Ouverture vers les Émirats arabes unis

Peu avant cette rencontre, le président Denis Sassou N'Guesso s'est entretenu avec une délégation des Émirats arabes unis conduite par Cheikh Chakbouk Al-Nayan, porteur d'un message du président émirati, Mohamed Ben Saïd Al-Nayan.

Les Émirats arabes unis ont exprimé leur volonté de renforcer leur présence économique au Congo, notamment dans les secteurs des mines, de l'énergie et de l'agriculture. Cette démarche confirme la diversification des partenariats engagée par les autorités congolaises pour soutenir la croissance et l'investissement.