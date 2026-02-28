Congo-Brazzaville: Football - Le week-end des Diables rouges et des Congolais de la diaspora en Europe (Allemagne, Angleterre, Azerbaïdjan, Belgique, Pays-Bas, Pologne et Turquie)

28 Février 2026
Les Dépêches de Brazzaville (Brazzaville)
Par Camille Delourme

Allemagne, 24e journée, 1re division

Augsbourg prend les trois points face à Cologne (2-0), avec Han-Noah Massengo titulaire et remplacé à la 82e minute. Chrislain Matsima, lui, soigne toujours sa blessure au tendon.

Angleterre, 15e journée, Premier League U21

Manchester City corrige Nottingham 3-0, avec Floyd Samba titulaire et remplacé à la 80e minute.

Azerbaïdjan, 22e journée, 1re division

Remplaçant au coup d'envoi, Simon Nsana est entré à la pause, alors que Sumqayit était déjà mené 0-3 à Kapaz. Score final.

Belgique, 27e journée, 1re division

Le RAAL La Louvière rapporte un point de son déplacement chez le Standard de Liège (1-1), sans Alexis Beka Beka, non retenu.

Pays-Bas, 29e journée, 2e division

Et de 15 pour Kévin Monzialo, qui ouvre le score à la 14e minute face à Roda : en renard des surfaces, il intercepte une passe en retrait adverse et trompe Treichel du gauche.

Pas loin du doublé à la 34e minute, avec une belle reprise de volée, au second poteau, trop axiale.

Mais après avoir mené 2-0, Den Bosch concède finalement le nul 2-2 face à Roda. Cette équipe est décidément trop médiocre pour l'international congolais que l'on aimerait voir sous un maillot plus prestigieux.

Pologne, 23e journée, 1re division

Cracovie s'incline à domicile face à Piast (2-3), sans Gabriel Charpentier, non retenu après sa première apparition le week-end dernier.

Turquie, 24e journée, 1re division

Konyaspor chute à Basaksehir (0-2). Titulaire sur la droite de la défense à quatre des visiteurs, Yhoan Andzouana a joué toute la rencontre, sans son apport offensif habituel.

Turquie, 28e journée, 2e division

L'Enseler Erokspor bat Boluspor 2-0, avec Francis Nzaba titulaire en défense centrale.

