Congo-Brazzaville: Tournoi « Évelyne-Tchichelle pour le vivre ensemble » - L'AS Saint-Michel championne

La finale du tournoi inter-quartiers « Évelyne-Tchichelle pour le vivre ensemble » placé sous le signe de l'unité a rendu son verdict, le 25 février, à Pointe-Noire, après avoir tenu en haleine la jeunesse pendant plusieurs jours. Dans une ambiance festive, l'AS Saint-Michel a soulevé le trophée de ce tournoi consacré à la cohésion sociale et à l'engagement citoyen.

Huit formations, venues des différents quartiers de Pointe-Noire, se sont affrontées dans une compétition à élimination directe où le talent technique n'avait d'égal que l'esprit de fraternité.

Au terme d'un parcours sans faute, c'est l'AS Saint-Michel qui s'est hissée sur la plus haute marche du podium, s'imposant face à l'AS Konami 1-0. Cette dernière est repartie avec le titre honorable de vice-championne. Sur le plan individuel, l'efficacité d'Exaucé Mpoungui (AS QG) a été récompensée puisqu'il a été sacré meilleur buteur pour son réalisme devant les filets tout au long du tournoi.

La cérémonie de remise des trophées s'est déroulée au quartier Chic à la résidence d'Évelyne Tchichelle, maire de Pointe-Noire.

« Ce tournoi est un levier d'unité. Le sport doit consolider notre tissu social et renforcer le respect mutuel entre les jeunes de nos arrondissements », a expliqué l'organisatrice.

Profitant de cette tribune, madame le maire a également endossé son rôle de pédagogue citoyenne. Face à une jeunesse mobilisée, elle a lancé un appel vibrant à la participation au vote, scrutin des 12 et 15 mars, exhortant chaque jeune à accomplir son devoir civique. En initiant le tournoi « Évelyne-Tchichelle pour le vivre ensemble », elle réaffirme, sans nul doute, sa volonté d'utiliser le sport comme un outil de dialogue et d'inclusion.