Afrique: Éliminatoires Mondial 2027 - Le groupe sénégalais au complet avec l'arrivée de Badio

Dakar — L'international sénégalais Brancou Badio a rejoint la Tanière des lions du basket, vendredi à Dakar, pour la suite de la deuxième fenêtre des éliminatoires africaines de la Coupe du monde FIBA 2027, dont les rencontres se poursuivent jusqu'à dimanche dans la capitale sénégalaise.

Le Sénégal est logé dans le groupe B de ces éliminatoires, en compagnie de la Côte d'Ivoire, de la RD Congo et de Madagascar.

Les matchs se disputent au Stadium Marius-Ndiaye de Dakar, qui abrite uniquement les rencontres de cette poule.

Sur ses réseaux sociaux, la Fédération sénégalaise de basket-ball a annoncé que le capitaine de l'équipe nationale a rejoint le regroupement des Lions désormais au complet en vue du match prévu ce samedi à 21h contre Madagascar.

Pour leur première sortie, les Lions s'étaient inclinés face aux Éléphants de la Côte d'Ivoire (80-90), la RD Congo venant à bout de Madagascar (87-79).

Le Sénégal avait disputé cette première rencontre sans son meneur vedette, retenu par son club, le Valencia Basket Club, engagé en Euroligue contre Saski Baskonia.

Lors de cette rencontre remportée 108-79 par son équipe, Badio a inscrit quatre points et délivré quatre passes décisives.

Les équipes du groupe D -- Mali, Égypte, Angola et Ouganda -- disputent au même moment leurs matchs à Alexandrie, en Égypte.

Cette phase s'inscrit dans le cadre du premier tour des qualifications africaines, qui regroupent seize nations issues de l'AfroBasket 2025.

Les équipes des groupes A (Soudan du Sud, Cameroun, Cap-Vert, Libye) et C (Guinée, Tunisie, Nigeria, Rwanda) ont entamé leur campagne de qualification lors de la première fenêtre des qualifications en novembre 2025, à Radès, en Tunisie.

À l'issue du premier tour qui compte trois fenêtres, douze équipes seront réparties en deux groupes de six. Les résultats acquis face aux formations également qualifiées seront conservés.

Chaque nation disputera ensuite six rencontres supplémentaires contre des adversaires qu'elle n'a pas encore affrontés.

Les deux premiers de chaque groupe du second tour, ainsi que le meilleur troisième, décrocheront leur billet pour la phase finale.

Cinq sélections africaines représenteront le continent à la Coupe du monde FIBA 2027, prévue au Qatar, compétition qui réunira 32 équipes.

Le Sénégal vise une sixième qualification à une phase finale de Coupe du monde, après 1978, 1998, 2006, 2014 et 2019.