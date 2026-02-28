document

Arusha, — La cérémonie se tiendra au siège de la Cour à Arusha (République-Unie de Tanzanie) à partir de 9h30 (heure de l'Afrique de l'Est) et sera rehaussée par la présence de Son Excellence John Dramani Mahama, Président de la République du Ghana, qui en est l'invité d'honneur.

La Rentrée judiciaire servira également de plateforme pour lancer officiellement les festivités du 20e anniversaire de la Cour, dont les activités seront déployées tout au long de l'année à travers le Continent, et ce, en collaboration avec diverses parties prenantes.

Durant sa 80e Session, la Cour accueillera le quatrième Forum international des droits de l'homme, qui réunira la Cour africaine, la Cour européenne des droits de l'homme et la Cour interaméricaine des droits de l'homme, les 3 et 4 mars 2026 à Arusha (Tanzanie).

Le forum, qui se tient tous les deux ans, sert de plateforme aux trois juridictions des droits de l'homme pour échanger des expériences, renforcer la coopération et approfondir le dialogue sur les défis communs et les questions émergentes en matière de droits de l'homme.

La cérémonie solennelle et le lancement des festivités du 20e anniversaire réuniront des représentants des États membres de l'Union africaine, des juridictions nationales, régionales et internationales, des organes de l'Union africaine, des institutions nationales des droits de l'homme, des professionnels du droit et des membres des barreaux.

En outre, des organisations de la société civile, des universitaires, des journalistes et d'autres parties prenantes concernées par le travail de la Cour et la protection des droits de l'homme sur le continent devraient y participer.

La cérémonie, qui s'ouvrira par une procession solennelle des honorables Juges de la Cour africaine, marquera également le début de la 80e session ordinaire de la Cour, prévue du 2 au 27 mars 2026 à son siège d'Arusha (Tanzanie).

Le vendredi 6 mars 2026, la Cour rendra six (6) arrêts, adoptés lors de ses 78et 79e Sessions ordinaires, à partir de 10 heures (GMT+3).

La cérémonie solennelle, le lancement du 20e anniversaire et le prononcé des arrêts se tiendront sous un modèle hybride, afin de permettant aux participants de suivre les débats en présentiel ou par visioconférence via les liens suivants :

L'interprétation simultanée sera assurée en arabe, en anglais, en français, en portugais et en kiswahili sur toutes les plateformes.

La Cour africaine des droits de l'homme et des peuples (CAfDHP) est une cour continentale créée par les États membres de l'Union africaine afin de renforcer la protection des droits de l'homme et des peuples en Afrique. La Cour est un organe de l'Union africaine qui complète et renforce le mandat de la Commission africaine des droits de l'homme et des peuples, dont le siège est fixé à Banjul (Gambie).

La Cour se compose de onze juges, ressortissants des États membres de l'Union africaine, élus à titre individuel. La Cour se réunit quatre fois par an en sessions ordinaires et peut tenir des sessions extraordinaires.

Chaque année, la Cour lance ses activités par une cérémonie solennelle dans le cadre de sa Rentrée judiciaire, soulignant ainsi son engagement à protéger les droits de l'homme et des peuples à travers l'Afrique et au-delà. La cérémonie d'ouverture donne le ton de l'année à venir et sert d'appel à l'action pour des avancées significatives dans la sauvegarde des droits fondamentaux de tous les Africains.

La Cour commémore son 20e anniversaire, marquant ainsi deux décennies de son parcours (de 2006 à 2026) et de son engagement en faveur de la protection des droits de l'homme et des peuples en Afrique. Des activités commémoratives seront menées tout au long de l'année sur l'ensemble du Continent.

