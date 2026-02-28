Congo-Kinshasa: Pétronille Vaweka Rutaya - « La culture de la paix doit être enseignée à l'école »

Aujourd'hui, notre invitée est une figure incontournable de la vie publique et communautaire en République démocratique du Congo : Pétronille Vaweka Rutaya. Ancienne commissaire de district de l'Ituri, elle s'est distinguée par une longue carrière consacrée à la gestion des conflits et à la prévention des crises communautaires.

Son expertise couvre des domaines variés : la négociation et la résolution des conflits, le développement communautaire, les techniques agricoles et d'élevage, ainsi que la gestion des crises humanitaires.

Madame Vaweka Rutaya possède également une solide expérience dans le traitement des questions liées aux groupes armés, notamment dans le cadre du désarmement, démobilisation, réinsertion et réintégration (DDRR). Elle a exercé des responsabilités dans la gestion sécuritaire des zones de conflits, tout en assurant l'administration d'entités décentralisées.

Au-delà de ses fonctions institutionnelles, elle est reconnue comme une activiste des droits humains, engagée pour la dignité et la sécurité des populations. Sa trajectoire illustre la force d'une femme de conviction, capable de conjuguer action politique, expertise technique et engagement citoyen.