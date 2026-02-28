Congo-Kinshasa: Pétronille Vaweka Rutaya - « La culture de la paix doit être enseignée à l'école »

28 Février 2026
Radio Okapi (Kinshasa)

Aujourd'hui, notre invitée est une figure incontournable de la vie publique et communautaire en République démocratique du Congo : Pétronille Vaweka Rutaya. Ancienne commissaire de district de l'Ituri, elle s'est distinguée par une longue carrière consacrée à la gestion des conflits et à la prévention des crises communautaires.

Son expertise couvre des domaines variés : la négociation et la résolution des conflits, le développement communautaire, les techniques agricoles et d'élevage, ainsi que la gestion des crises humanitaires.

Madame Vaweka Rutaya possède également une solide expérience dans le traitement des questions liées aux groupes armés, notamment dans le cadre du désarmement, démobilisation, réinsertion et réintégration (DDRR). Elle a exercé des responsabilités dans la gestion sécuritaire des zones de conflits, tout en assurant l'administration d'entités décentralisées.

Au-delà de ses fonctions institutionnelles, elle est reconnue comme une activiste des droits humains, engagée pour la dignité et la sécurité des populations. Sa trajectoire illustre la force d'une femme de conviction, capable de conjuguer action politique, expertise technique et engagement citoyen.

Lire l'article original sur Radio Okapi.

Tagged:
Copyright © 2026 Radio Okapi. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 500 articles par jour provenant de plus de 90 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.