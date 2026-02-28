Ile Maurice: Middlesex University Mauritius veut accompagner la nouvelle génération vers la réussite

Faire ses premiers pas dans l'enseignement supérieur est une étape décisive. Pour accompagner les étudiants dans cette transition, Middlesex University Mauritiusa ouvert son campus de Flic-en-Flac pour une journée d'intégration dédiée à son International Foundation Programme (IFP). L'événement a réuni les nouveaux étudiants et les équipes académiques afin de préparer leur parcours universitaire et de faciliter leur adaptation à la culture académique.

Dès leur arrivée, les participants ont suivi un parcours d'accueil complet : rencontres avec les équipes pédagogiques, sessions d'orientation IT, conseils académiques et présentation des programmes. Phil Barter, Academic Director, a ouvert la journée en donnant des recommandations pour bien démarrer la vie universitaire, avant des ateliers interactifs renforçant autonomie, organisation et confiance en soi.

L'IFP constitue un véritable tremplin vers un diplôme de licence. Il combine cinq modules fondamentaux et spécialisés, couvrant des domaines variés tels que l'informatique, la psychologie, la comptabilité, la gestion, le droit, le marketing et les disciplines créatives.

Au-delà des cours, les étudiants participent à des expériences pratiques : simulations de pitch, sessions de moot court (tribunal fictif) et autres exercices développant argumentation, esprit critique et aisance à l'oral. «L'IFP n'est pas seulement une année préparatoire, c'est un environnement stimulant et bienveillant pour développer compétences, résilience et confiance», explique Ashley Hoolash, Head of School (Foundation Education).

Alors que les admissions pour les rentrées d'avril et septembre 2026 se préparent, les inscriptions pour la session de février restent ouvertes, avec un nombre de places limité, confirmant l'IFP comme une porte d'entrée privilégiée vers un enseignement supérieur international de qualité.