Afrique: La ZLECAf offre d'importantes opportunités à l'Éthiopie et au secteur privé régional, selon l'ECCSA

Addis-Abeba — L'adhésion à la Zone de libre-échange continentale africaine (ZLECAf) représente une opportunité majeure non seulement pour l'Éthiopie et son tissu entrepreneurial, mais aussi pour l'ensemble des économies africaines, a indiqué le secrétaire général de la Chambre de commerce et des associations sectorielles d'Éthiopie (ECCSA) dans un entretien accordé à l'ENA.

Avec une population estimée à plus de 1,57 milliard d'habitants, majoritairement jeune, et un produit intérieur brut cumulé dépassant 3 400 milliards de dollars, l'Afrique constitue aujourd'hui l'un des marchés les plus prometteurs au monde.

Le secrétaire général de l'ECCSA, Kenenissa Lemie, a souligné que la ZLECAf ouvre aux entreprises éthiopiennes un accès privilégié à ce vaste espace économique continental.

Selon lui, l'intégration de l'Éthiopie à ce bloc commercial régional créera d'importantes perspectives de croissance pour les opérateurs nationaux.

La mise en oeuvre du libre-échange permettra aux commerçants éthiopiens d'écouler leurs produits à travers toute l'Afrique, au-delà des frontières du marché domestique.

Les échanges fondés sur les principes du marché libre faciliteront la circulation des biens et des services, en réduisant les droits de douane et les obstacles commerciaux.

D'après le responsable, la concurrence accrue au sein de la zone encouragera les entreprises à améliorer continuellement leurs performances, à adopter des pratiques innovantes et à renforcer leur compétitivité, contribuant ainsi à un environnement des affaires plus dynamique et plus efficace.

L'ouverture au marché continental favorisera également les échanges d'expériences entre acteurs économiques africains, permettant aux commerçants éthiopiens de s'inspirer de nouvelles stratégies et approches commerciales.

Kenenissa Lemie a en outre affirmé que le cadre juridique commercial de l'Éthiopie est aligné sur les normes du système commercial continental, créant un climat propice aux investissements.

Cette harmonisation, a-t-il précisé, stimule l'intérêt des investisseurs étrangers dans divers secteurs de l'économie, génère des emplois et soutient les bases d'une prospérité durable.

Il a rappelé que la ZLECAf couvre plusieurs protocoles, notamment ceux relatifs au commerce des marchandises, aux services et à la libre circulation des personnes.

L'Éthiopie concentre actuellement ses efforts sur les protocoles commerciaux et a déjà engagé des discussions avec l'Afrique du Sud, le Kenya et la Somalie dans ce cadre.

Enfin, la Chambre de commerce met en oeuvre des programmes de formation destinés aux opérateurs économiques afin de les familiariser avec les dispositions de la ZLECAf et de leur permettre de tirer pleinement parti des nouvelles opportunités, tout en renforçant leur compétitivité sur les marchés internationaux.