Sénégal: Cadre de vie - Les villes de Thiès et Dakar accueillent le lancement officiel de l'opération 'koor-sett' 2026

Dakar — La Société nationale de gestion intégrée des déchets (SONAGED) a choisi les villes de Thiès et Dakar pour lancer l'opération "koor-sett" 2026, un dispositif spécial de collecte d'ordures visant à garantir la propreté des villes pendant le Ramadan, une période de forte production de déchets, dont le point culminant correspond à la Korité, a-t-on appris samedi de son délégué régional de Dakar, Abdoul Ba Blondin.

"À Thiès, le lancement de 'koor-sett' est prévu ce samedi 28 février tandis qu'à Dakar, il se tiendra, le 4 mars prochain", a-t-il dit à l'APS.

Le choix de Thiès cette année "revêt une dimension particulière", les festivités marquant l'anniversaire de la fête de l'indépendance devant s'y tenir le 4 avril, après la Korité, commémorant la fin du Ramadan, a souligné Abdoul Ba Blondin.

"Cette double échéance entraîne une mobilisation exceptionnelle de moyens humains et matériels pour débarrasser la ville de Thiès des déchets avant, pendant et après la Korité, mais aussi en prélude de la célébration nationale de la fête de l'indépendance du 4 avril prochain", a-t-il ajouté.

Le président Bassirou Diomaye Faye a annoncé, lors du Conseil des ministres du 28 janvier 2026, que la ville de Thiès a été choisie pour abriter cette année la célébration nationale de la fête de l'indépendance, le 4 avril.

S'agissant du choix de Dakar, il a expliqué qu'il "vise à maintenir un cadre de vie sain malgré l'augmentation significative des déchets pendant la nuit, à anticiper la surproduction de déchets attendue lors de la fête de korité et tester à partir des activités de l'opération 'korr-sett', le dispositif de nuit qui sera déployé durant les JOJ de Dakar du 31 octobre au 13 novembre 2026".

Abdoul Ba Blondin a rappelé que la SONAGED a initié l'opération spéciale Ramadan dénommée 'koor-sett' en 2025 déjà. "Cette opération intensifie fortement le nettoiement nocturne des villes face au rythme élevé de production de déchets", a-t-il expliqué.

"Pour 2026, nous allons poursuivre cette dynamique à Thiès et à Dakar, en renforçant les opérations nocturnes, en redéployant nos équipes et camions vers les zones sensibles et les lieux dits de forte production de déchets (marché, garage etc.)", a-t-il indiqué.

"Nous allons tout au long du Ramadan adapter la planification de nos opérations aux pics de production de déchets liés aux +ndogou collectifs+ de rue (rupture collective du jeûne)", a-t-il ajouté.

Concernant le volet matériel et logistique de l'opération, il a précisé qu'une balayeuse mécanique sera déployée à Thiès sur les deux voies du marché central et celui du boulevard Monseigneur Francois Xavier Ndione, tandis qu'à Dakar, un nettoyage mécanisé de l'autoroute Seydina Limamou Laye et du corridor BRT (Petersen-Bourguiba) est au menu.

Il est également prévu, dans la capitale sénégalaise, "une mobilisation renforcée en matériel lourd, petit équipement et ressources humaines, un repositionnement des agents de 22h à 4h pour le balayage systématique et des interventions spécifiques dans les grands marchés de Dakar (HLM, marché castors, marché Dior, Centenaire, Petersen, marché Grand Yoff et marché Colobane)".

Il a indiqué qu'au-delà de ces mesures, la SONAGED va mettre en place "un dispositif rigoureux" de suivi-évaluation basé sur des indicateurs de performance, un reporting quotidien, des réunions régulières de coordination pour passer d'une "logique d'intervention à une logique de performance mesurée et optimisée".

Le délégué régional de Dakar a précisé qu'en plus de ces deux cérémonies successives de lancement à Thiès et à Dakar, les activités de l'opération "korr- sett" 2026 vont se dérouler un peu partout à travers le pays.