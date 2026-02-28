Sénégal: Mickaëla Bottega, une trajectoire guidée par l'appel des origines

Dakar — Mickaëla Bottega, nouvelle recrue des Lionnes du football au poste de gardien de but, se dit motivée à apporter son expérience à la sélection sénégalaise, disputer la prochaine Coupe d'Afrique des nations (CAN) avec l'équipe nationale du Sénégal étant le plus bel hommage qu'elle peut rendre à sa grand-mère, moitié sénégalaise, qui l'a élevée et lui a transmis la culture du pays.

"Je n'ai pas grandi avec mes parents. J'ai été élevée par ma grande mère qui est moitié italienne et sénégalaise. Elle m'a transmis la culture sénégalaise et africaine. J'ai grandi avec ces valeurs", a-t-elle expliqué à l'Agence de presse sénégalaise (APS).

Selon l'ancienne gardienne de Monaco, FF Nîmes, Soyaux, l'OGC Nice et Sion, porter le maillot sénégalais et disputer la CAN va lui permettre d'honorer la mémoire de sa grand-mère, en perpétuant son héritage, "le plus bel hommage possible" qu'elle peut lui rendre.

La gardienne née à Marseille considère sa décision de rejoindre l'équipe nationale du Sénégal comme "un choix de coeur et un accomplissement" pour sa carrière.

"J'ai une carrière atypique, je ne suis pas passée par les sélections jeunes [du Sénégal]. L'entraineur n'avait pas aussi connaissance que j'avais des origines sénégalaises. Quand, il l'a su, il m'a contactée", a-confié la nouvelle recrue sénégalaise.

Mickaëla Bottega semble déjà dans le bain, cela se voyait à ses premières séances avec ses nouvelles coéquipières, vendredi soir, au Stade annexe Maitre Abdoulaye Wade Diamniadio.

"Je me suis bien intégrée au groupe. Tout le monde a été accueillant avec moi. Il y a beaucoup d'intensité à l'entrainement", souligne la portière du Servette Football Club Chênois (élite Suisse).

La nouvelle recrue des Lionnes, calme et sereine dans ses interventions lors des oppositions, a également fait montre d'une grande implication dans le travail avec le préparateur des gardiens des Lionnes, déterminée à apporter sa contribution, son expérience à ses nouvelles couleurs.

"Il faut que je m'adapte vite. J'ai la culture footballistique européenne. J'apprends et le suis prêt à recevoir toutes les expériences. Si je suis retenue, j'espère apporter toute mon expérience à l'équipe", promet-elle.

En attendant, le stage de préparation entamée par la sélection sénégalaise lundi à Diamniadio, lui offre l'opportunité de bien s'acclimater et de mieux connaître ses nouvelles coéquipières.

La Coupe d'Afrique des nations (CAN) était initialement prévue au Maroc du 17 mars au 3 avril prochain. Mais selon le site du journal sportif français L'Equipe, la Confédération africaine de football (CAF) aurait décidé de reporter l'organisation de la compétition, à la demande de la Fédération royale marocaine de football.

Les Lionnes du Sénégal vont participer à leur cinquième CAN au Maroc, la troisième de suite.

Les quarts-de-finalistes de la dernière édition partagent le groupe A avec le Maroc, l'Algérie et le Kenya.