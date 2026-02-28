Soudan: Le Ministre de la Justice rencontre le Président du Conseil des droits de l'homme

28 Février 2026
Sudan News Agency (Khartoum)

En marge de sa participation à la session en cours du Conseil des droits de l'homme, Son Excellence le Ministre de la Justice, Dr. Abdullah Mohammed Dirif , a rencontré le Président du Conseil des droits de l'homme, l'Ambassadeur Siddharto Reza Suryodiboro, Représentant permanent de la République d'Indonésie auprès des Nations Unies.

Le Ministre a informé le Président du Conseil de la situation des droits de l'homme au Soudan, soulignant les graves violations et les attaques systématiques perpétrées par les milices rebelles contre les civils.

Il a également évoqué les efforts nationaux déployés pour protéger les civils, renforcer l'état de droit et développer les institutions judiciaires. Il a insisté sur l'importance de soutenir les mécanismes nationaux relatifs aux droits de l'homme, à la responsabilité et à la réparation pour les victimes, ainsi que de lutter contre l'impunité. Il a

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

Il a réaffirmé l'engagement du gouvernement soudanais à coopérer avec le Conseil des droits de l'homme et ses mécanismes actuellement opérationnels dans le pays, à savoir le Bureau de pays et l'expert exprimant l'aspiration du Soudan à développer les programmes de renforcement des capacités des mécanismes nationaux, notamment en matière de collecte, de conservation et d'analyse des preuves numériques, et à consolider les capacités institutionnelles nationales pertinentes.

De son côté, le Président du Conseil des droits de l'homme a salué la coopération constructive du gouvernement soudanais avec le Conseil des droits de l'homme et ses mécanismes établis, soulignant l'importance de poursuivre cette coopération et cette coordination afin de soutenir les efforts nationaux de promotion et de protection des droits humains.

Lire l'article original sur SNA.

Tagged:
Copyright © 2026 Sudan News Agency. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 500 articles par jour provenant de plus de 90 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.