Soudan: Le Ministre de la Justice rencontre le Président du Conseil des droits de l'homme

En marge de sa participation à la session en cours du Conseil des droits de l'homme, Son Excellence le Ministre de la Justice, Dr. Abdullah Mohammed Dirif , a rencontré le Président du Conseil des droits de l'homme, l'Ambassadeur Siddharto Reza Suryodiboro, Représentant permanent de la République d'Indonésie auprès des Nations Unies.

Le Ministre a informé le Président du Conseil de la situation des droits de l'homme au Soudan, soulignant les graves violations et les attaques systématiques perpétrées par les milices rebelles contre les civils.

Il a également évoqué les efforts nationaux déployés pour protéger les civils, renforcer l'état de droit et développer les institutions judiciaires. Il a insisté sur l'importance de soutenir les mécanismes nationaux relatifs aux droits de l'homme, à la responsabilité et à la réparation pour les victimes, ainsi que de lutter contre l'impunité. Il a

Il a réaffirmé l'engagement du gouvernement soudanais à coopérer avec le Conseil des droits de l'homme et ses mécanismes actuellement opérationnels dans le pays, à savoir le Bureau de pays et l'expert exprimant l'aspiration du Soudan à développer les programmes de renforcement des capacités des mécanismes nationaux, notamment en matière de collecte, de conservation et d'analyse des preuves numériques, et à consolider les capacités institutionnelles nationales pertinentes.

De son côté, le Président du Conseil des droits de l'homme a salué la coopération constructive du gouvernement soudanais avec le Conseil des droits de l'homme et ses mécanismes établis, soulignant l'importance de poursuivre cette coopération et cette coordination afin de soutenir les efforts nationaux de promotion et de protection des droits humains.