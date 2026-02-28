Le ministère de l'Enseignement et de la Recherche scientifique de la République algérienne vient de lancer la deuxième édition de la plateforme numérique dénommée « Study in Algeria 2026-2027 », destinée aux étudiants internationaux désireux de poursuivre leurs études universitaires en Algérie, avec leurs propres moyens financiers, dans différents cycles de formation (Licence, master et doctorat).

La plateforme « Study in Algeria » met en avant le système de l'enseignement supérieur en tant que destination académique offrant une formation de qualité, tout en simplifiant les modalités d'inscription et en fournissant des informations détaillées sur les offres de formation, les conditions d'accès, les procédures administratives, ainsi que les frais de la formation au niveau des établissements de formation et d'enseignement supérieurs, via l'adresse : https://studyinalgeria.com

Avec un réseau de 130 universités et écoles supérieures d'envergure internationale réparties à travers tout le territoire national, l'enseignement supérieur en Algérie dispose d'infrastructures modernes, de partenariats internationaux et fournira les meilleures conditions d'accueil, ainsi que la reconnaissance à travers le monde de tous les diplômes acquis dans ce pays.

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

Cette plateforme marque une avancée dans la modernisation de l'université algérienne et l'amélioration de ses performances au niveau mondial, à travers des contrats conclus entre les étudiants internationaux et les établissements universitaires, définissant en toute transparence les engagements réciproques des deux parties en vue de bénéficier d'un enseignement et d'une recherche scientifique de qualité.

Grâce à des coûts et conditions d'établissements avantageux, cette plateforme vise à permettre à l'université algérienne de rivaliser avec les réseaux universitaires internationaux dans le domaine de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique, tout en offrant aux étudiants la possibilité de travailler dans leurs pays d'origine et de transférer le savoir. Dans ce cadre, les résultats de la première édition ont été très satisfaisants et très encourageants, vu l'intérêt et le nombre des étudiants qui ont été inscrits.

Le programme « Study in Algeria » vient s'ajouter au programme de bourses de coopération accordées par l'Algérie aux étudiants étrangers, en particulier africains et arabes.

Rappelons que l'Algérie et le Congo entretiennent d'excellentes relations d'amitié et de coopération dans divers domaines dont ceux de la formation, de l'enseignement et de la recherche scientifique. Cette coopération vise à renforcer les liens entre les deux pays, à partager l'expérience et l'expertise, et à explorer des opportunités d'investissements et de partenariat.