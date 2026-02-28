Tunisie: Hypertendus et coronariens - Le jeûne permis mais sous certaines conditions

Le Dr Sami Milouchi, chef de service de cardiologie à l'hôpital universitaire de Médenine, affirme que les patients souffrant d'hypertension artérielle et de maladies coronariennes peuvent jeûner pendant le mois de Ramadan, à condition que leur état de santé soit stabilisé au cours des trois mois précédant le mois sacré.

Le Dr Milouchi a expliqué que le jeûne reste envisageable pour les hypertendus si les indicateurs de santé sont stables. La tension artérielle doit se situer entre 120/80 mmHg et 130/80 mmHg, grâce à un traitement médicamenteux ou un régime alimentaire adapté.

Pour les patients atteints de maladies coronariennes, le jeûne est également autorisé sous certaines conditions : stabilité clinique durant le trimestre précédent, absence d'intervention chirurgicale ou de pose de stent, et absence d'insuffisance cardiaque aiguë.

Le spécialiste insiste sur l'importance de consulter son médecin six semaines avant le début du Ramadan. Cette visite permet d'évaluer l'état de santé, d'adapter le traitement et d'ajuster les horaires de prise des médicaments en fonction de l'Iftar et du Suhour.

Le Dr Milouchi rappelle que les maladies cardiovasculaires restent la première cause de mortalité dans le monde, souvent aggravées par le mode de vie.

Il souligne toutefois que le jeûne du Ramadan peut offrir certains bénéfices pour le coeur, notamment la réduction des facteurs de risque, la régulation du rythme cardiaque et le sevrage tabagique prolongé.

Ces effets contribuent à une meilleure protection cardiovasculaire durant le mois sacré.