Tunisie: L'ambassade de Tunisie à Abou Dhabi appelle ses ressortissants à la vigilance

28 Février 2026
La Presse (Tunis)

L'Ambassade de la République tunisienne à Abou Dhabi a appelé les membres de la communauté tunisienne résidant aux Émirats arabes unis ainsi que les visiteurs à faire preuve de vigilance et de prudence, en raison de l'évolution de la situation sécuritaire dans la région.

Dans un communiqué, la représentation diplomatique a exhorté les ressortissants tunisiens à se conformer strictement aux consignes de sécurité et de sûreté émises par les autorités locales compétentes.

L'ambassade a également invité les Tunisiens à rester en contact avec ses services via sa page officielle, notamment en cas de situation d'urgence.

Cet appel intervient dans un contexte de tensions sécuritaires croissantes dans la région.

