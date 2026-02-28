Tunisie: Le ministère réaffirme la transparence du recrutement des enseignants remplaçants

28 Février 2026
La Presse (Tunis)

Le ministère de l'Éducation a confirmé avoir adopté un système informatique pour la répartition des enseignants remplaçants (écoles primaires et lycées) en fonction des vacances de postes.

Ce système garantit, selon le ministère, les conditions de transparence en excluant toute intervention humaine dans le processus de nomination.

Le ministère a précisé qu'aucune nomination effectuée par les délégations régionales n'a été annulée, sauf dans les cas où les conditions légales n'étaient pas remplies.

Cela concerne principalement la non-conformité des diplômes avec le système « LMD » ou l'inadéquation entre la spécialité universitaire et la matière enseignée.

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

Critères de la promotion 2026

Concernant les recrutements de la promotion 2026, le ministère a expliqué que les affectations se sont basées sur deux critères fondamentaux : l'âge et la situation familiale.

La priorité a été accordée aux candidats les plus âgés ainsi qu'aux personnes mariées ayant des enfants à charge. Le ministère souligne que ces critères sont « immuables et ne peuvent faire l'objet d'aucune contestation ».

Réponse aux soupçons de corruption

Face aux accusations, le ministère a appelé à fournir des preuves concrètes concernant d'éventuels « soupçons de corruption » dans le recrutement de cette promotion, afin d'ouvrir des « enquêtes administratives pour établir les responsabilités ».

Cette mise au point fait suite à une réponse publiée vendredi sur le site de l'Assemblée des représentants du peuple (ARP).

Elle répond aux interrogations des députés Mohamed Majdi et Nour Jreidi, qui avaient évoqué des « blocages » et une « opacité confinant au soupçon de corruption délibérée » dans la régularisation des enseignants remplaçants.

Avancées législatives

Enfin, le ministre de l'Éducation, Noureddine Nouri, a affirmé lors d'une audition parlementaire mercredi dernier que le ministère a franchi une étape cruciale dans la régularisation de la situation des enseignants remplaçants des écoles primaires, collèges et lycées publics, conformément aux dispositions du décret n°21 de l'année 2025.

Lire l'article original sur La Presse.

Tagged:
Copyright © 2026 La Presse. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 500 articles par jour provenant de plus de 90 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.