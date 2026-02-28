Tunisie: Le ministère réaffirme la transparence du recrutement des enseignants remplaçants

Le ministère de l'Éducation a confirmé avoir adopté un système informatique pour la répartition des enseignants remplaçants (écoles primaires et lycées) en fonction des vacances de postes.

Ce système garantit, selon le ministère, les conditions de transparence en excluant toute intervention humaine dans le processus de nomination.

Le ministère a précisé qu'aucune nomination effectuée par les délégations régionales n'a été annulée, sauf dans les cas où les conditions légales n'étaient pas remplies.

Cela concerne principalement la non-conformité des diplômes avec le système « LMD » ou l'inadéquation entre la spécialité universitaire et la matière enseignée.

Critères de la promotion 2026

Concernant les recrutements de la promotion 2026, le ministère a expliqué que les affectations se sont basées sur deux critères fondamentaux : l'âge et la situation familiale.

La priorité a été accordée aux candidats les plus âgés ainsi qu'aux personnes mariées ayant des enfants à charge. Le ministère souligne que ces critères sont « immuables et ne peuvent faire l'objet d'aucune contestation ».

Réponse aux soupçons de corruption

Face aux accusations, le ministère a appelé à fournir des preuves concrètes concernant d'éventuels « soupçons de corruption » dans le recrutement de cette promotion, afin d'ouvrir des « enquêtes administratives pour établir les responsabilités ».

Cette mise au point fait suite à une réponse publiée vendredi sur le site de l'Assemblée des représentants du peuple (ARP).

Elle répond aux interrogations des députés Mohamed Majdi et Nour Jreidi, qui avaient évoqué des « blocages » et une « opacité confinant au soupçon de corruption délibérée » dans la régularisation des enseignants remplaçants.

Avancées législatives

Enfin, le ministre de l'Éducation, Noureddine Nouri, a affirmé lors d'une audition parlementaire mercredi dernier que le ministère a franchi une étape cruciale dans la régularisation de la situation des enseignants remplaçants des écoles primaires, collèges et lycées publics, conformément aux dispositions du décret n°21 de l'année 2025.