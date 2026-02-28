Tunisie: Recrutement des personnes handicapées - Le ministère de l'Éducation écarte l'ouverture d'un concours externe

28 Février 2026
La Presse (Tunis)

Le ministère de l'Éducation a précisé qu'aucun concours externe spécifique n'a été ouvert pour appliquer le quota de 2 % de recrutements réservé aux personnes handicapées. Cette annonce fait suite à une interpellation de la députée Dhouha Salmi sur l'intégration professionnelle des personnes handicapées au sein du ministère.

Dans sa réponse publiée vendredi dernier sur le site de l'Assemblée des représentants du peuple (ARP), le ministère a indiqué que les recrutements actuels s'inscrivent uniquement dans le cadre du décret n°21 de 2025. Ce texte concerne la régularisation de la situation des enseignants remplaçants du primaire et du secondaire inscrits dans la base de données officielle.

En octobre 2025, la députée Dhouha Salmi avait interrogé le ministre de l'Éducation sur l'activation effective du quota de 2 % et sur les mesures prévues pour faciliter l'accès à l'emploi des personnes handicapées, en particulier des non-voyants, confrontés à des obstacles majeurs sur le marché du travail.

Selon la loi d'orientation n°83 de 2005 relative à la promotion et à la protection des personnes handicapées, au moins 2 % des recrutements annuels dans la fonction publique doivent être réservés aux personnes handicapées répondant aux conditions et qualifications requises.

Pression de la société civile

L'Organisation Tunisienne de Défense des personnes Handicapées (OTDPD) a réitéré son appel à l'application stricte de cette loi lors des concours publics. L'organisation déplore que le volume des recrutements programmés reste « faible et non conforme à l'esprit de la loi d'orientation ».

 

